Steven Defour blijft verbazen in Premier League maar baart fans nu toch zorgen

Burnley keerde woensdag met de volle buit terug uit Bournemouth. In alle stilte zijn “The Clarets” opgerukt naar de zesde plaats in de Premier League, waardoor de fans zelfs al luidop beginnen te dromen van de Champions League. Steven Defour oogst ook elke wedstrijd lof maar baart de fans nu toch zorgen nadat hij in de 75e minuut hinkend naar de kant moest.