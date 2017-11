Mechelse fan niet eerste toeschouwer die werd ingeschakeld als ref: “Maar dit was hoogst uitzonderlijk”

De sympathieke Luc Bosmans was heus niet de eerste ‘toeschouwer’ die uit het publiek werd geplukt om een wedstrijd in eerste klasse mee in goede banen te leiden. Net om dit soort situaties te vermijden werd in 1998 de komst van een vierde official als noodzakelijk beschouwd. Helaas kan niemand zich nog een concrete wedstrijd voor de geest halen. U wel?

Lees hier het relaas van lijnrechter-voor-heel-even Luc Bosmans

Frans Van Den Wijngaert (67) is één van de meest markante scheidsrechters uit de Belgische voetbalgeschiedenis, de laatste Belgische ref ook die een Europese finale leidde (terugwedstrijd Juventus-Parma in de Uefa Cup in 1995, nvdr). De Antwerpenaar wordt wel eens omschreven als het geweten én het geheugen van het Belgisch scheidsrechtergild. Wat weet hij? “Natuurlijk is het ooit voorgevallen dat iemand uit het publiek werd geplukt om als lijnrechter te fungeren”, vertelt Van Den Wijngaert. “Meer zelfs, de vierde scheidsrechter is in het leven geroepen om te vermijden dat toeschouwers als lijnrechter werden opgevorderd. De vierde ref is er gekomen omdat twee keer op korte tijd iemand uit het publiek langs de lijn was komen te staan, in eerste klasse welteverstaan.”

Alleen kan Van Den Wijngaert zich niet meer exact herinneren waar en wanneer. “Mij is het nooit overkomen”, klinkt het. “En de vierde ref is er gekomen net nadat ik was gestopt, in 1997.”

Oeps, enig speurwerk leert ons dat de Antwerpenaar pas in 1999 het fluitje definitief heeft opgeborgen en dat de vierde scheidsrechter al in 1998 werd ingevoerd door arbitragebaas Fred Delcourt. Tot zover de betrouwbaarheid van de Antwerpse topref. “Het is al zo lang geleden, hé”, lacht Van Den Wijngaert. “Maar van één ding ben ik wel zeker: het is ooit eerder gebeurd en de vierde ref is in het leven geroepen om zulke situaties te vermijden. Wat gisteren op KV Mechelen gebeurde, is dan ook hoogst uitzonderlijk: twee scheids- of lijnrechters die uitvallen in één en dezelfde wedstrijd: dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd.”

Anderlecht - RWDM

Welke wedstrijden nu de rechtstreekse aanleiding zouden kunnen zijn? Een Anderlecht-RWDM uit 1997 behoort tot de kanshebbers, niet omdat er een toeschouwer moest vlaggen, wel omdat bezoekend trainer Daniël Renders in alle euforie - RWDM leidde met 0-2 - vier vervangingen doorvoerde, één meer dan toegestaan. Anderlecht diende uiteindelijk geen klacht in maar de discussie over een vierde ref, die vooral een administratieve taak kreeg, was gestart. Een jaar later was de vierde ref een feit, zij het met beperkte bevoegdheden.

Hebt u een beter geheugen en weet u in welke wedstrijd(en) in eerste klasse ooit een toeschouwer als lijnrechter is opgetreden, mail uw antwoord naar redactienbo@nieuwsblad.be.