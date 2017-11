Wie nog twijfelde: Sa Pinto werd bekogeld door bier maar beker landde tussen hem en ref

Anderlecht ligt uit de beker na een 0-1 tegen Standard. Al was dat niet eens het hoofdthema ­gisteren. Alles draaide rond Standard-coach Ricardo Sa Pinto, die plots over het veld rolde nadat er met bier naar hem gegooid was. “De schwalbe van het jaar”, volgens Vanhaezebrouck. Beelden van RTBF tonen nu aan dat er wel degelijk bier naar de coach werd geworpen maar dat die beker niet op hem maar naast hem en de vierde scheidsrechter belandde.

Het was een nooit gezien tafereel op onze velden: een trainer die binnen de lijnen op de grasmat kronkelt. De hele dug-out van Standard die recht springt, die bank van Anderlecht die furieus reageert en zelfs een politieman die even ter plaatse komt.

Via de RTBF doken nu ook beelden op van het incident. Naar Sa Pinto werd wel degelijk bier gegooid maar de beker belandde niet op hem maar tussen hem en de vierde scheidsrechter...

Er was dus wel degelijk bier naar Sa Pinto gegooid en dat valt niet goed te praten, maar de Standard-coach is ook niet vrij van zonden. De hele wedstrijd ging hij tekeer als door de duivel bezeten. De Portugees jutte zijn spelers op, probeerde tijd te winnen en irriteerde de thuissupporters. De match was al eens stilgelegd nadat de gefrustreerde RSCA-fans bierbekers en een vuurpijltje hadden gelanceerd en met zijn theatrale valpartij hoopte Sa Pinto dat scheidsrechter Luc Wouters de wedstrijd een tweede keer zou onderbreken zodat de Rouches het duel met forfaitcijfers zouden winnen. Dat getuigt van weinig fair play en Sa Pinto werd zelf naar de tribune gestuurd. De Anderlecht-spelers Kara, Hanni en Dendoncker wisten het publiek ietwat te kalmeren, maar op het veld kon het tij niet meer gekeerd worden.

