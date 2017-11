Russische president Poetin zal aanwezig zijn bij loting WK, het Kremlin is er klaar voor

Niemand minder dan de Russische president Vladimir Poetin zal vrijdag (16u Belgische tijd, 18u plaatselijke tijd) in de concertzaal van het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou de loting voor het WK voetbal van komend jaar bijwonen. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt.

Ongeveer 1.300 gasten zullen aanwezig zijn bij de WK-loting. Vóór de show zal Poetin verschillende voetbaliconen ontmoeten, zoals de Rus Nikita Simonyan, de Argentijn Diego Maradona, de Braziliaan Cafu en de Italiaan Fabio Cannavaro, aldus het Kremlin.

Het Kremlin maakt zich klaar voor de loting. Foto: AP

De Rode Duivels en eenendertig andere nationale ploegen weten vrijdagnamiddag tegen welke landen ze het zullen opnemen in de groepsfase. Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten voor de ogen van de wereld de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk worden er zo acht groepen van vier landen gevormd, die tussen 14 juni en 15 juli in twaalf stadions verspreid over elf speelsteden voor de wereldtitel zullen strijden.