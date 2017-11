Trainer Tottenham geeft toe: ze missen Belgische kathedraal in de verdediging

Het gaat niet zo goed met Tottenham sinds Toby Alderweireld geblesseerd uitviel tegen Real Madrid. Zonder Alderweireld pakte het nog maar vier op twaalf en zakte het in de competitie weg van de derde naar de zevende plek. “We missen Toby”, beseft trainer Mauricio Pochettino.

“We missen Toby Alderweireld, want in de afgelopen seizoenen was hij één van onze beste spelers”, zegt trainer Mauricio Pochettino. “Maar ik missen alle spelers die geblesseerd zijn. Ook Victor Wanyama. Als iedereen beschikbaar is, beschikken we over een sterke ploeg. Ik wil niet te veel focussen op één speler.”

Alderweireld heeft altijd een grote impact gehad op het spel van Tottenham. Het seizoen voor zijn komst slikte Tottenham 54 doelpunten, slechts drie teams uit de Premier League deden dat jaar slechter. Sinds de komst van Alderweireld was Tottenham al twee jaar op rij de minst gepasseerde verdediging. Ook dit seizoen slikte Tottenham in de eerste tien duels met Alderweireld slechts vijf goals. In de vier daaropvolgende wedstrijden zonder Mega Toby werd het aantal tegendoelpunten al verdubbeld. Niet dat alleen de afwezigheid van Alderweireld die tegengoals verklaart, maar het is op z’n minst een opvallende statistiek.

Op 1 november in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid moest Alderweireld al na 24 minuten naar de kant met een spierscheur in de hamstrings. Daarvoor had de Antwerpenaar dit seizoen op de League Cup-wedstrijd tegen Barnsley na nog geen minuut gemist.