Cijfers bewijzen: niemand geeft sneller een assist dan Kevin De Bruyne

Statistieken zeggen veel: zo blijkt dat in de Premier League niemand sneller een assist geeft dan Kevin De Bruyne. Niet dit seizoen, maar doorheen de volledige geschiedenis van de Premier League. Enkel wie 25 assists gaf in zijn carrière, komt in aanmerking.

De Bruyne krijgt schoon volk in zijn kielzog maar wel op respectabele afstand. De Portugees Nani bijvoorbeeld is een mooie tweede maar kon ‘slechts’ om de 226 minuten een assist produceren daar waar de middenvelder van de Rode Duivels elke 178 minuten een beslissende pass afleverde. Met uitzondering van de Israëli Berkovic bevat de lijst niets dan wereldvedetten maar of ze nu Beckham, Cantona of Dennis Bergkamp heten, ze komen niet eens in de buurt van De Bruyne. Straffe cijfers!

Wie geeft het snelst een assist?

1. De Bruyne 178

2. Nani 226

3. Fabregas 226

4. Özil 228

5. Bergkamp 236

6. Cantona 246

7. David Silva 256

8. Berkovic 265

9. Beckham 270

10. Giggs 289