Beerschot Wilrijk boekt eerste zege in tweede periode dankzij vroege goal Dom

Beerschot Wilrijk heeft vrijdagavond in eigen huis Roeselare geklopt met 1-0. Joren Dom maakte al na vijf minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is de eerste zege in de tweede periode voor de Mannekes na een 1 op 9 in de vorige drie speeldagen.

Door de schorsing van Losada en de blessures van Messoudi en Placca was de vraag wie voor de doelpunten ging zorgen tegen Roeselare. Het was zowaar Joren Dom die al na vijf minuten zijn eerste officiële doelpunt voor Beerschot-Wilrijk kon maken. Hij stond op de goede plek om een rush van François af te ronden. Diezelfde François nam amper een minuutje later een corner heerlijk op slof, maar dit keer kon Dom de bal niet tussen de palen deviëren.

De bezoekers wilden vooraan geen druk zetten waardoor het trio Swinkels-Romo-Prychynenko achteraan oneindig veel driehoekjes naar elkaar kon spelen. Een niet echt aangenaam steekspel om volgen, maar de voorsprong flikkerde op het scorebord.

Bijna 2-0

Op het half uur moest Biebauw tot twee keer toe de dubbele voorsprong voorkomen: François -duidelijk in zijn sas- kon verschroeiend uithalen. Biebauw ranselde de bal in hoekschop. Die werd kort genomen. Alex Maes kon uithalen, maar opnieuw Biebauw redde de meubelen voor Roeselare.

Op slag van rust zette Van Hyfte een één-tweetje op. De gelegenheidsaanvoerder tikte de bal voorbij Biebauw. Die werd echter op de lijn nog bijgestaan. Zo ging de thuisploeg de rust in met een krappe, maar verdiende 1-0-voorsprong.

Alex Maes

De thuisploeg begon met aanvallende bedoelingen aan de tweede helft. Alex Maes plaatste een vrijschop centraal voor doel nipt naast de verkeerde kant van de paal. Even later ging hij opnieuw zijn kans, maar ­opnieuw ging zijn poging nipt naast. Roeselare probeerde wel, maar de combinaties wilden niet vlotten, ­zodat een aanval zelden of nooit tot een kans leidde.

Beerschot Wilrijk daarentegen kwam wel enkele keren gevaarlijk ­opzetten. Zo kreeg Van Hyfte, na vlot samenspel over verschillende ­stations, de bal ideaal toegespeeld centraal voor doel, maar hij besloot zwak naast. Ook Dom legde nog eens terug op Maes, maar zijn schot ging over.

Drie wissels

Coach Van Wijk reageerde met drie wissels binnen enkele minuten om het tij voor zijn ploeg te doen keren. Zolang de voorsprong slecht één doelpunt bedroeg, bleef de spanning ­in de wedstrijd en bleef ­Roeselare in zijn kansen geloven. Beerschot Wilrijk trok zich niet terug, maar trok ten aanval telkens het kon. Ook nu zat er meer dreiging in de ­acties van de thuisploeg dan in die van de bezoekers. Mooi was het ­allemaal niet, maar de spanning maakte veel goed. Het thuispubliek zette zich achter zijn ploeg, zodat Beerschot Wilrijk de overwinning met het kleinste verschil thuis hield.

Herbeleef de wedstrijd en persconferentie hier: