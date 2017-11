Manchester City verlengt contract David Silva

David Silva heeft zijn contract bij Manchester City met één jaar verlengd, waardoor hij tot 2020 bij de Citizens zal blijven. Dat heeft de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany donderdag bekendgemaakt.

De 31-jarige Spaanse international ruilde in 2010 Valencia voor Manchester City, momenteel koploper in de Premier League. De middenvelder won sindsdien twee keer het kampioenschap, één keer de FA Cup en twee keer de League Cup.

“Ik ben ongelooflijk trots op wat ik bij City bereikt heb in mijn periode hier. En met Pep (Guardiola) aan het roer denk ik dat we in een uitstekende positie zitten om dit seizoen en in de seizoenen die volgen trofeeën te winnen”, aldus Silva op de clubwebsite. “Onze speelstijl spreekt me erg aan en ik kijk uit naar meer titels in de komende jaren.”