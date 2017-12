Lierse boekt zevende zege op rij in laatste wedstrijd van coach Will Still, Westerlo blijft laatste

Lierse heeft zaterdag in eigen huis Westerlo geklopt met 2-0. Yagan (na een half uur) en Elgabas (meteen na rust) zorgden voor de doelpunten. Het is al de zevende zege op rij voor de Pallieters die autoritair aan de leiding blijven in de tweede periode van de Prxoimus League. Westerlo blijft met één punt laatste in periode twee.

Voor Will Still was het de laatste keer als hoofdcoach van Lierse in de dug-out. De succesvolle twintiger moet ondanks een fraaie 22 op 27 noodgedwongen plaats ruimen, aangezien hij niet over het vereiste UEFA A diploma beschikt. Still mocht twee maanden depanneren, maar die termijn is nu om.

Rakovsky

Rakovsky was aanvankelijk de drukst bezette persoon, maar hij hield stand op pogingen van Naessens en Corstjens. Heymans mikte ook nog tegen de paal. Bij de eerste tegenstoot van de thuisploeg was het meteen raak. Yagan dook fraai voor zijn man op bij een voorzet van Joachim en besloot in de hoek. Net voor de pauze hield alweer Rakovsky bezoeker Heymans van de gelijkmaker.

Snelle goal

Lierse zat meteen na rust op rozen toen Elgabas aan de eerste paal opdook en de 2-0 in doel devieerde. Nadien kwamen de Pallieters nog maar zelden in de problemen. Laurent liet een derde treffer liggen op een gemeten voorzet van Camargo en Frans kopte ook nog tegen de lat. Een te zelfzuchtige Laurent vergat nadien het uit te spelen.

Aan de overzijde werd Rakovsky nog één keer verontrust door een kopbal van Biset, maar daar bleef het bij. Met deze zevende zege op rij en een 12 op 12 in de tweede periode blijft Lierse stevig leider in de terugronde van de Proximus League. De Pallieters nestelen zich ook wat vaster op de vierde plaats in het algemene klassement. Westerlo blijft met een 1 op 12 laatste.