Rode Duivels voeren zelf de WK-loting door (en stelden een haalbare groep samen)

Morgen is het zover: dan weten we eindelijk tegen welke landen de Rode Duivels zullen uitkomen op het WK van komende zomer. In aanloop naar de loting voerden de Duivels ook zelf al een proefloting door, onder leiding van recordinternational Jan Vertonghen…

Vertonghen werd bijgestaan door Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker en Matz Sels. Het vijftal bracht er het goed vanaf, en stelde een haalbare groep samen: Engeland, Tunesië en Zuid-Korea!

Voor sportzender Eleven Sports liet Toby Alderweireld ook zijn licht schijnen over de mogelijke tegenstanders. “Ik zou liever Spanje en Engeland vermijden natuurlijk, ook Uruguay heeft een sterke ploeg. In pot 3 denk ik ook dat Denemarken een goeie ploeg is. Het wordt lastig, maar we hebben vertrouwen in onszelf om uiteindelijk door te stoten. Als ik die landen nu zie, weet ik wel dat het een mooi WK gaat worden”, klinkt het bij de verdediger.

“Als ik zelf een groep zou mogen samenstellen? Peru lijkt me de minste uit pot 2, uit pot 3 misschien wel Iran en uit pot 4 Panama. Maar je weet natuurlijk nooit, we zullen sowieso heel goed moeten zijn om door te gaan”, zo weet Alderweireld.