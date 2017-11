“Ik heb nog niet de indruk dat het WK al echt leeft in Rusland”: onze chef voetbal telt af naar de WK-loting van vrijdag

Vrijdag om 16u worden alle groepen geloot voor het WK voetbal van komende zomer. Wij zijn uiteraard ter plekke aanwezig en tellen samen met u af naar het grote moment. Onze chef voetbal Ludo Vandewalle beantwoordde op Facebook al uw vragen in aanloop naar de loting. “Het oefencomplex van de Duivels is nog niet klaar, maar dat zal wel in orde komen. Er staat heel wat prestige op het spel”, zo vertelde hij op Facebook Live.

Volg de WK-loting vrijdag helemaal LIVE op Sportwereld.be!

Stel hier jouw droompoule samen!

Hoe ziet het oefencomplex van de Duivels eruit?

Donderdag bezocht onze Chef Voetbal al het oefencomplex van de Rode Duivels. In een wat mistroostig kader zag hij dat er nog veel werk was. Bekijk hier de volledige reportage (N+). “Het was een harde confrontatie met het oefencomplex, want daar was nog niets klaar. Ze waren nog volop bezig met de kleedkamers te bouwen, het leek alsof ze net waren begonnen. Het oefenveld heb ik nog niet gezien, dat moet nog aangelegd worden… maar dat kan nu niet door de sneeuw. Het zal wel allemaal in orde komen, er staat heel wat prestige op het spel. Desnoods komt Poetin zich er zelf mee bemoeien.

Is Rusland klaar voor het WK?

“Ik vind dat het hier nog niet leeft. Een WK-loting is doorgaans een eerste kennismaking met het internationale publiek, maar dat heb ik nog niet veel van gemerkt. Niets in het straatbeeld laat merken dat het WK hier deze zomer wordt gehouden. Nee, het leeft hier niet echt. Blijkbaar hebben de Russen ook spijt dat het in Rusland wordt gehouden. Enerzijds omdat het een kwestie van geld is, anderzijds omdat ze geen goede ploeg hebben. De Russen zijn fiere mensen, ze willen geen afgang meemaken.

Foto: Photo News

Welke tegenstanders moeten we ontwijken en welke net niet?

De algemene teneur is om Spanje te vermijden, maar daar ben ik het niet mee eens. Als je nu al Spanje treft, kan je die niet meer tegenkomen in de rest van het toernooi. Dat is een pluspunt. Al zijn Brazilië en Duitsland wel wat sterker. Uit pot 4 wil ik het liefst Servië vermijden, terwijl de Scandinavische tegenstanders uit pot 3 ook lastige klanten zijn. Denk maar aan IJsland, al denk ik niet dat ze hun krachttoer van het EK zullen herhalen.

De haalbare kaarten zijn Peru en Iran, maar in feite moeten we gewoon elk land aankunnen als we wereldkampioen willen worden. Dat is toch de ambitie van de spelers, zeker op dit moment. Of het lukt, dat is iets anders. Het is altijd moeilijk. Op het WK heb je meer nodig dan alleen een goede ploeg.