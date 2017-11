Van Portugal tot Kroatië: reddende engel en gelegenheidsref Luc Bosmans gaat Europa rond

Luc Bosmans (40) was dé held van de avond tijdens de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk. Hij moest vanuit de tribune opdraven als lijnrechter omdat twee scheidsrechters al geblesseerd raakten tijdens de wedstrijd. Geen alledaags zicht, dus werd de guitige Bosmans al snel opgepikt door de buitenlandse pers...

Mechelse fan niet eerste toeschouwer die werd ingeschakeld als ref

“Fan steelt show als lijnrechter”. Bij onze noorderburen was de NOS donderdagmorgen al snel op de hoogte van de kolder op de Belgische voetbalvelden. Ook bij Voetbal International werd het nieuwtje graag opgepikt in de populaire rubriek “In de Kantlijn”: “Luc Bosmans was de reddende engel van de avond tijdens de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en RC Genk. De veertigjarige werd van de tribune geplukt om de door blessures geplaagde arbitrage te completeren na het uitvallen van scheidsrechter Christof Dierick, waar eerder vierde official Nicolas Laforge al een assistent had moeten vervangen. De laatste pakte de fluit en Bosmans de vlag. En zo was het probleem opgelost.”

Foto: NOS

Niet alleen in Nederland raakte Luc Bosmans voor een dag beroemd, het voorval tijdens KV Mechelen - Genk werd zelfs tot in Kroatië opgemerkt. “Onwaarschijnlijke situatie: toeschouwer schopt het tot scheidsrechter in Belgische beker”, konden de Kroaten vandaag lezen op Sportske Novosti en IndexHR.

Foto: Index

Foto: Sportske Novosti

Ook op het Iberisch schiereiland kon Luc Bosmans genieten van zijn five minutes of fame van Luc Bosmans. Het Spaanse El Mundo, de tweede grootste krant in Spanje pikte het nieuws op met de oproep van de stadionomroeper: “Is er een scheidsrechter aanwezig op de tribunes? Dit is een serieuze vraag”, daarna pikten enkele Portugese kranten het nieuws ook op. Onder meer op Sapo Desporto en de Correio Da Manha prijkt Bosmans nog steeds in zijn scheidsrechterstenue.

Foto: SapoDesporto