Ex-bondscoach Engeland anderhalf jaar aan het roer bij ploeg Mirallas

Sam Allardyce heeft een contract van achttien maanden getekend bij Everton FC. Dat maakte de club donderdag bekend. De 63-jarige Engelsman volgt interimcoach David Unsworth op, die het roer overnam van Ronald Koeman toen die op 23 oktober de laan werd uitgestuurd.

Woensdag liet Everton al via Twitter weten dat de overeenkomst diezelfde dag zou worden afgerond. Een dag later maakte de club bekend dat “Big Sam” een contract van achttien maanden heeft getekend bij de “Toffees”. Volgens Engelse media zal het de coach een som van 9 miljoen pond (10,2 miljoen euro) opleveren. Craig Shakespeare, die Claude Puel voorging als coach van Leicester City, wordt de assistent van Allardyce.

Allardyce coachte in de hoogste Engelse voetbalklasse achtereenvolgens Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016) en Crystal Palace (2016-2017). In 2016 stond hij drie maanden aan het roer van het Engelse nationale elftal, maar werd hij ten gevolge van een schandaal ontslagen. Hij raakte in opspraak nadat undercoverjournalisten hem bereid vonden om in ruil voor 400.000 pond uit te leggen hoe de transferregels van de Engelse voetbalbond omzeild kunnen worden.

Vorig seizoen wist Allardyce Crystal Palace nog voor de degradatie te behoeden. Nadat die opdracht was volbracht, stapte hij zelf op. Ook Everton kan een redder gebruiken. Met vijftien punten uit veertien wedstrijden is de club van Kevin Mirallas pas dertiende in de Premier League. In de Europa League is de club na vier nederlagen en een gelijkspel al uitgeschakeld.