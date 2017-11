Wordt Anderlecht dit jaar nog verkocht? Paars-wit wil dossier razendsnel afwerken

Wordt Anderlecht nog in 2017 verkocht? De club wil het dossier rond een mogelijke verkoop van de club nog voor het einde van 2017 afwerken. Dat meldt de club na de Raad van Bestuur.

“De beheerders (van Anderlecht, red.) hebben beslist om de verschillende voorstellen verder te onderzoeken en te bespreken met betrokkenen. De Raad Van Bestuur heeft tevens de wens uitgedrukt om het dossier af te werken voor het einde van het jaar 2017”, zo verklaarde Anderlecht in een kort persbericht. De club onthoudt zich verder van commentaar.

Volgens De Tijd boog de Raad van Bestuur zich donderdagavond over vier voorstellen om de club over te nemen. Naast Paul Gheysens (Ghelamco) en de steenrijke Rus Alisher Usmanov (Arsenal) weet de krant dat nog twee kandidaat-kopers kwamen aankloppen. Hun identiteit is nog niet bekend.