En plots ben je wereldberoemd in Vlaanderen. Interimlijnrechter Luc over de mooiste avond uit zijn carrière: “Van provinciale naar eerste klasse. Gelukkig heb ik niet geflaterd”

Voor woensdag was zijn grootste wapenfeit als voetbalref de kampioenenmatch van derde klasse B in het seizoen 2006-2007. Tot Luc Bosmans (45) plots uit de tribune werd gepikt om in te vallen bij de bekermatch tussen KV Mechelen en Racing Genk. “Goed dat de spelers al 105 minuten in de benen hadden, anders had ik misschien niet kunnen volgen”, zegt de amateurscheids.