Vincent Kompany: “Ik kan niets beloven over mijn gezondheid, niemand kan dat”

Brussel - Vincent Kompany voelt zich “mentaal sterker dan eender wie”, maar zegt “niets te kunnen beloven over zijn fysieke vorm”. Dat verklaarde de Rode Duivel in een interview aan Sky Sports. In dat interview kreeg Kompany vragen gesteld over zijn vorm, de sterke seizoensstart van Manchester City en het “Guardiola-effect”.

Na zijn blessure in de wedstrijd tussen België en Gibraltar (9-0) van 31 augustus, stond Vincent Kompany twee maanden lang aan de kant. Twee weken geleden maakte “Vince The Prince” zijn comeback op het veld van Leicester. Kompany, die al een aanzienlijk deel van zijn carrière in de lappenmand doorbracht, zegt door zijn blessures een sterke mentaliteit ontwikkeld te hebben.

“Mentaal ben ik sterker dan eender wie. Wat mijn fysieke gezondheid betreft, kan ik niets beloven. Dat kan niemand,” verklaarde de City-speler. “Het is frustrerend om aan de kant te staan, maar het heeft mij progressie doen maken. Terwijl ik vanuit de tribune de matchen volgde, beeldde ik me in hoe ik bepaalde aanvallers moest afstoppen en welke passes ik moest geven. Ik besef dat je ook vooruitgang kan maken zonder te trainen.”

“Guardiola is een professor”

Ondanks zijn langdurige afwezigheid, mocht Kompany meteen terug deel uitmaken van de basiself bij Manchester City, dat dit seizoen op volle toeren draait. De club is met dertien overwinningen en een gelijkspel de ongeslagen leider van de Premier League. “Het is nog te vroeg om te denken aan een ongeslagen seizoen. Records hebben geen waarde als we de titel niet winnen. Op dit moment mogen we enkel aan de volgende wedstrijd denken.”

De Citizens hebben hun droomstart voor een groot deel te danken aan trainer Pep Guardiola, die er voor het tweede seizoen op rij aan het roer staat. “Guardiola is een professor. Beter kan ik hem niet beschrijven,” vertelde Kompany. “Soms moet je kunnen teruggaan naar de fundamenten. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een stap vooruit hebben kunnen zetten.”