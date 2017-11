Deze vier landen willen het WK in 2026 organiseren

Brussel - De Wereldvoetbalorganisatie FIFA heeft donderdag bevestigd dat enerzijds Marokko en anderzijds het trio Verenigde Staten/Canada/Mexico zich officieel kandidaat gesteld hebben om het WK voetbal van 2026 te organiseren. Het gastland wordt in juni 2018 gekozen.

Beide kandidaten hadden eerder al hun interesse getoond om de Wereldbeker van 2026 te organiseren. Dat WK zal voor het eerst met 48 ploegen gespeeld worden in plaats van 32. Ten laatste donderdag moesten de kandidaten hun formele aanvraag inleveren. Tegen 16 maart moeten de dossiers volledig in orde zijn gebracht.

In juni zal de FIFA-raad de kandidaturen selecteren waarop men tijdens het FIFA-Congres kan stemmen. Volgens de hervormingen, die er kwamen na het corruptieschandaal rond de aanstelling van Rusland en Qatar als gastlanden, vervangt de FIFA-raad het Uitvoerend Comité als beslissend orgaan. Dat wil zeggen dat de 211 aangesloten voetbalfederaties op het Congres van 13 juni mogen beslissen over de organisator. Dat 68e FIFA-Congres zal plaatsvinden in Moskou, vlak voor de start van het WK.

Indien er tijdens het Congres geen van beide kandidaturen goed genoeg wordt bevonden, wat onwaarschijnlijk lijkt, zal de FIFA de procedure heropenen, met als gevolg dat het gastland pas in mei 2020 verkozen wordt.