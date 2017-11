Dit zijn de kwartfinales in de Croky Cup

Na Zulte Waregem - Club Brugge, de laatste wedstrijd in de 1/8e finales, werd er meteen geloot voor de kwartfinales van de Croky Cup. De blikvanger in de kwartfinales is Club Brugge-Charleroi. Verder spelen KV Oostende en Standard tegen elkaar, KV Kortrijk - AA Gent is een rentree voor Yves Vanderhaeghe naar het Guldensporenstadion. De laatste kwartfinale wordt gespeeld tussen Racing Genk en Waasland-Beveren.