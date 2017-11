God in zijn thuisland Iran, alles te bewijzen in België: Ramin Rezaeian, de superster van KV Oostende

Hij is de moderne versie van een Perzische prins. Geen blauw bloed of vliegend tapijt, wel 1,1 miljoen volgers op Instagram en een blinkende Lamborghini. Maak kennis met Ramin Rezaeian, de Iraanse superster van KV Oostende. Komende zomer misschien wel een van onze tegenstanders op het WK in Rusland.

We ontmoeten Rezaeian en zijn Belgisch-Iraanse makelaar Sina in een Iraans restaurant in Ukkel. Een decor dat weggeplukt lijkt uit de verhalen van duizend-en-een-nacht. De begroeting is hartelijk.“Very ...