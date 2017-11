Alles wat u moet weten over de WK-loting: daarom moeten Rode Duivels straks hopen op groep E

In het voetbal kan je over alles discussiëren, alleen over een loting kan niet worden gepalaverd. Niemand kan voorspellen of we in de groepsfase tegen Uruguay, IJsland, Japan dan wel Engeland, Egypte, Saudi-Arabië zullen spelen. Gelukkig is er nog Diego Maradona (57), uitgenodigd om te assisteren bij de loting. Gisteren stuurde hij zijn kat naar de repetitie – ziekjes, heette het – en de FIFA wacht bang af of hij vandaag wel opdaagt. Hij heeft na de keepers de meest gebruikte handen in het voetbal. Hij besliste er zelfs matchen mee. Helpt hij de Belgen vandaag een handje?

Volg de WK-loting LIVE van start tot finish op Sportwereld.be!

De presentatoren

De Engelsman Gary Lineker, zelf aanwezig op de WK’s in 1986 en 1990 en tegenwoordig presentator van het BBC-programma Match of the Day, zal de show presenteren. Hij wordt geassisteerd door Maria Komandnaya, een Russische sportjournaliste.

Anders dan voor het WK in Brazilië, waar werd gekozen voor het beeldschone fotomodel ­Fernanda Lima, houden de Russen het dus dichter bij de sport. Of is het slechts schijn? Komandnaya is alvast ook niet vies van wat pikante ­foto’s van zichzelf op de sociale media.

Foto: EPA-EFE

Je mag wat later zijn

De loting vindt vanavond plaats om 18 uur Russische tijd, dat is 16 uur in België. Veel mensen hebben dan nog niet gedaan met werken, maar geen nood. Het eerste halfuur dient toch voor (vervelende) speeches door mensen die zichzelf belangrijk vinden, optredens van plaatselijke muzikale grootheden die aan het Eurovisiesongfestival doen denken en reclamefilmpjes over de steden waar wedstrijden worden gespeeld. De eigenlijke loting begint pas rond 16.30 uur. De ganse loting, show ­inbegrepen, duurt een uur.

Hopen op groep E

De Rode Duivels krijgen als reekshoofd al zeker na de groepsletter het nummer 1. Omdat Rusland A1 is, wordt ons land bij loting dus B1 of C1 of D1,... tot H1. Dat heeft als voordeel dat er zeker één wedstrijd in Moskou wordt gespeeld, waar de Rode Duivels in Moscow Country Club Hotel hun thuishaven zullen hebben.

De Rode Duivels moeten om logistieke redenen hopen op groep E. Dan spelen ze in Moskou, Rostov en Sint-Petersburg. In dat geval zijn de afstanden vanuit het basiskamp in Moskou naar de andere steden niet groter dan 217 km naar Rostov en 715 km naar Sint-Petersburg. Ook groep D is geen ramp: 450 km naar Niznyi Novgorod en opnieuw naar Sint-Petersburg. Telkens wel met het vliegtuig, maar het kan erger...

Groepen C en G vermijden

De Duivels spelen altijd één wedstrijd in Moskou, maar in de groepen C en G moeten er serieuze afstanden worden overbrugd voor de resterende matchen. Bondscoach Roberto Martinez gruwt daarvan, want dan zullen de Belgen al twee dagen voor de wedstrijd vertrekken. Zo staan in groep C verplaatsingen naar Kazan (812 km), maar vooral naar Jekaterinenburg (1.899 km) op het programma. Groep C doet nog straffer.

Met vliegreizen naar Kaliningrad (1.265 km) en Sochi (1.625 km) moeten in totaal 2.890 extra kilometers worden overbrugd. Van basiskamp ­wisselen heeft weinig zin omdat Kaliningrad en Sochi ook nog eens 2.600 km uit elkaar liggen. Die afstand zal je dus altijd moeten afleggen.

Wereldkampioenen op het podium

Hij laat geen gelegenheid onbenut om de heren van de FIFA uit te schelden voor onbenullen of poenpakkers, maar de top van de wereldvoetbalbond blijkt vergevingsgezind. Of ze willen hem compromitteren. Diego Maradona (wereldkampioen in 1986, tweede in 1990) is vanavond gewoon een van de assistenten bij de loting. Elk land dat ooit wereldkampioen werd, is vertegenwoordigd bij de acht assistenten.

De Fransman Laurent Blanc (wereldkampioen 1998), de Engelsman Gordon Banks (1966), de Braziliaan Cafu (1994), de Italiaan ­Fabio Cannavaro (2006), de Spanjaard/Catalaan Carles Puyol (2010), de Duitser Miroslav Klose (2014) en de Uruguayaan Diego Forlan (de enige speler uit het rijtje die geen wereldkampioen werd, derde in 2010), zijn de andere zeven voetbalgrootheden die de balletjes uit de bokaal mogen vissen.

Foto: REUTERS

Maximaal één Europese tegenstander voor België

Er zijn vier potten met telkens acht teams. In pot 1 zit Rusland met de zeven landen die het hoogst op de FIFA-wereldranglijst staan. België is daar vijfde en daarom reekshoofd. De volgende acht zitten in pot 2, dan nog eens de ­volgende acht in pot 3 en de acht laagst gerangschikten in pot 4.

Om de regionale spreiding zo veel mogelijk aan te houden, wordt de loting gedirigeerd. Zo mogen er maximaal twee Europese landen in één groep zitten. België is Europees, ons land kan dus maximaal nog één ander Europees land tegenkomen.

Foto: BELGAIMAGE

Als reekshoofd kan België alvast geen enkel land uit pot 1 loten. De keuze is dan tussen het frivole Spanje en Kroatië, het immer vermoeide Engeland of het minder sterke Zwitserland uit pot 2, de stugge Scandinaviërs uit Denemarken, Zweden of IJsland uit pot 3 en de opkomende Serviërs uit pot 4. Alleen die landen kunnen als Europese tegenstander voor België figureren.

Uit de andere regionale zones kan maar één land in de groep zitten. Dus maximaal één Noord-Amerikaans, één Zuid-Amerikaans, één Aziatisch en één Afrikaans land per groep. Brazilië-Uruguay in de groepsfase is daardoor uitgesloten.

Niet bang van België

Een rondvraagje bij de landen uit pot 2, 3 en 4 leert dat daar vooral Duitsland en Brazilië de angstgegners zijn. Het als vijfde gerangschikte België dwingt respect af, maar jaagt zeker geen angst aan. De favoriete tegenstander voor de meeste lager geplaatste landen zijn Polen en Rusland, dat als organisator wel reekshoofd is, maar geen sterk team heeft.

Foto: Photo News

Repetitie: twee keer tegen Zuid-Korea

Op de repetitie gisteren gingen Gary Lineker en de acht assistenten verschillende keren hun gang. De probeersels die uitlekten, plaatsten in eerste instantie de Rode Duivels tegen Uruguay, Senegal en Zuid-Korea. Vooral Uruguay en Senegal zijn zware kleppers. In één van de laatste repetities waren de tegenstanders Kroatië, Tunesië en opnieuw Zuid-Korea. Geen toeval, want de Belgen speelden op een eindronde in de groepsfase al twee keer tegen Zuid-Korea.