Ex-bondscoach Frankrijk kritisch voor Rode Duivels: “De Belgen missen iets”

Laurent Blanc, tussen 2010 en 2012 bondscoach van Frankrijk, is vandaag één van de prominente ex-wereldkampioenen bij de loting. Hij was de enige die zich niet verschool achter pr-praatjes om de toehoorders te paaien.

“We zullen rekening moeten houden met de Belgen en al hun spelers die in de grootste Europese competities spelen”, zei de gewezen verdediger. “Eden Hazard is goed bezig bij Chelsea. Maar als ik kijk naar de resultaten van de Belgen, vooral op tornooien, dan is het duidelijk dat de Rode Duivels iets missen. Ik zou het ervaring kunnen noemen, maar ondertussen gaat dat niet meer op. We zullen het moeten zien op het komende WK.”

Cafu, de rechtsachter en aanvoerder van het Braziliaans team dat in 1994 wereldkampioen werd, ziet het anders. “Voor mij is België één van de grote favorieten, op hetzelfde niveau als Brazilië”, zei hij, om dan toch gas terug te nemen. “Als Neymar en zijn maats beseffen dat ze tot het uiterste moeten gaan en de druk aankunnen, dan wordt Brazilië moeilijk te kloppen.”

Fabio Cannavaro, wereldkampioen en Wereldspeler van het Jaar in 2006, was coach van Axel Witsel bij het Chinese Tianjin. “Witsel heeft er zin in, dat weet ik zeker. Dat is omdat jullie, Belgen, geloven dat jullie wereldkampioen kunnen worden. En waarom niet? Mertens is de topschutter in de Serie A, hoewel hij het moeilijker heeft bij de nationale ploeg. Ik weet niet wat er scheelt tussen jullie bondscoach en Nainggolan, maar ik zie zijn prestaties bij AS Roma en die zijn uitstekend. Ik denk dat jullie coach een probleem heeft.”