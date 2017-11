Zo wil een deel van de aandeelhouders van Anderlecht een front vormen tegen Paul Gheysens en Ghelamco

De aandeelhouders van Anderlecht waren opgejaagd wild toen ze naar de raad van bestuur trokken. Heel België wou weten hoe ver het staat met de verkoop. Wel, er zijn 4 geïnteresseerden en de club wordt nog in 2017 verkocht. Het concreetste bod van Paul Gheysens, CEO van bouwbedrijf Ghelamco, moet wel nog uitgewerkt worden en ondertussen proberen de kleine aandeelhouders front te vormen tegen Gheysens. Ze willen daarbij dat diens concurrent Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix het voortouw neemt.

De bestuursleden van Anderlecht konden gisteren niet snel genoeg binnen zijn in het Vanden Stockstadion. Voorzitter Roger Vanden Stock ontsnapte aan de journalisten door zijn ondergrondse parking te benutten, Michael Verschueren liet in zijn haast de koffer van zijn Porsche openstaan en Herman Van Holsbeeck vergat de motor van zijn wagen af te zetten. Ja, iedereen was nerveus en alleen Etienne Davignon – gebracht door zijn privéchauffeur – bleef rustig. “Geen commentaar, hè.”

Aandelen vs. geld

Het zijn zij die beslissen over de toekomst van Anderlecht. Het oorspronkelijk plan van voorzitter Roger Vanden Stock was om tegen eind dit seizoen duidelijkheid te hebben over de verkoop van de club. Nu alles is uitgelekt is er meer druk om de zaak nog voor eind 2017 af te ronden.

Toch gaat de 75-jarige Vanden Stock liefst doordacht te werk. De preses hevelde intussen al zijn aandelen over naar zijn dochters, maar omdat zij niets zien in de voetbalclub wil hij hen ook geld nalaten. Julie en Claire Vanden Stock gaan voor het onderste uit de kan en om hen te plezieren is Vanden Stock bereid (een deel van) de familieaandelen te verkopen, maar niet aan eender wie.

Alleen dringt zijn neef Philippe Collin wel aan op een snelle verkoop. De clan Vanden Stock-Collin plus Alexandre Van Damme – familievriend en rijkste Belg – bezitten samen een meerderheid, maar Collin is voorstander van een verkoop aan Paul Gheysens van Ghelamco.

Foto: Olivier Matthys

Die laatste formuleerde ondertussen met zijn kompaan Wouter Vandenhaute een mondeling bod van naar verluidt 100 miljoen, maar dat moet nog op papier uitgewerkt worden. Komt die deal niet in orde dan dreigt Gheysens met een schadeclaim in het dossier van het Eurostadion. Daarvoor beroept hij zich op een principeakkoord tussen Anderlecht en ­Ghelamco uit 2015, waarin staat dat beide partijen constructief zouden toewerken naar dat Eurostadion. Aangezien Anderlecht uit dat project stapte vindt Gheysens dat de club zich niet constructief gedroeg en dat hij dus naar het gerecht kan stappen.

Het maakt weinig indruk op zijn tegenstanders binnen paars-wit. Zij beweren dat Gheysens juridisch geen poot heeft om op te staan, want een huurprijs van 10 miljoen eisen voor een stadion die niet voldeed aan de verwachtingen is ook niet bepaald constructief. Ghelamco mag schadeclaims eisen zoveel ze willen.

Essevee-aandeelhouder

Het bewijst nog maar eens dat er een anti-Gheysens stroom is binnen Anderlecht. De twee buitenlandse geïnteresseerden, de Russische oligarch Alisher Usmanov en wellicht een minder serieus te nemen ­Kazachse piste, kunnen dat oplossen, maar Roger Vanden Stock prefereert lokale verankering. Daarom proberen de kleine aandeelhouders nu een front te vormen om Gheysens buiten te houden met ander Belgisch geld. In de eerste plaats keken ze daarvoor naar Johan Beerlandt, sterke man bij bouwbedrijf Besix en grote concurrent van Ghelamco. Die bezit al vijf procent aandelen en waarom zou hij met zijn bedrijf geen bod doen en een nieuw stadion bouwen?

Gisteren werd duidelijk dat Besix – deels in Egyptische handen – niet die intenties heeft. Beerlandt is wel bereid een toonaangevende rol te spelen in het verzamelen van zo’n 50 miljoen om Vanden Stock minstens voor een deel uit te kopen.

In dat opzicht werd bijvoorbeeld al contact gezocht met Tony Beeuwsaert, een rijke West-Vlaamse ondernemer met onder meer een vliegtuigmaatschappij en hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem. Beeuwsaert wees het verzoek evenwel af omdat hij te verknocht is aan West-Vlaanderen. Als er geen alternatief komt zal het wellicht toch gaan tussen het duo Gheysens-Vandenhaute en de Rus Usmanov. Nog een dikke maand spanning.