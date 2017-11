Na de bekeruitschakeling moet Anderlecht spelers dumpen: deze namen moeten vrezen

Uitgeschakeld in de beker, dinsdag wellicht Europees uitgeteld. Voor verschillende spelers van Anderlecht isdat een rampscenario. Met nu al 24 man in de A-kern,minder matchen en straks nog wintertransfers voor Hein,zal de kern te ruim zijn om na Nieuwjaar iedereen nog kansen te geven. Jongens als Stanciu, Beric, Chipciu... trekken beter hun conclusies.

Voor Nieuwjaar zal Anderlecht exact aan dertig matchen komen. In de veronderstelling dat RSCA dinsdag niet met drie goals verschil wint op Celtic en dus Europees niet overwintert, blijven er na 1 januari nog 19 competitieduels over.

Het is voor het eerst sinds de jaargang 2013- 2014 dat paars-wit in de tweede seizoenshelft zo’n beperkt programma zal hebben, maar dat doet de stress wel toenemen. De kern is nu al zo groot dat er regelmatig spelers in de tribune belanden. Minder matchen betekent minder blessures en dus nog meer overbodigen.

Wie moet er vrezen voor een vertrek?

Nicolae Stanciu

Robert Beric

Hamdi Harbaoui

Lukasz Teodorczyk

Alexandru Chipciu

Emmanuel Sowah

Massimo Bruno

Ivan Obradovic

Ook keepersprobleem

Vorig seizoen had Anderlecht bijvoorbeeld nog zes extra wedstrijden toen het doorstoomde naar de kwartfinales van de Europa League. René Weiler roteerde volop en zo kon hij Stanciu kalm houden en zelfs in doel kon er toen makkelijk geswitcht worden tussen de keepers. Hein Van­haezebrouck doet dat nu ook met doelmannen Sels en Boeckx, maar wellicht verdwijnt dat principe. Sels maakt dan meer kans op een basisplaats dan Frank Boeckx.

En wat gezegd van de rechterflank? Voor die positie komen met Bruno, Appiah, Najar, Chipciu en de jonge Sowah maar liefst vijf spelers in aanmerking. Als Andy Najar fit is, is hij daar de eerste keuze.

Stanciu lijkt dus niet de enige Roemeen die zal verdwijnen. Chipciu voelt de bui ook al hangen, Bruno is niet zeker van zijn plaats en Sowah mag beginnen denken aan een uitleenbeurt.

Wie komt er eventueel bij?

Richmond Boakye

Niklas Hult

Ryota Morioka

Bovendien zullen de Brusselaars in januari wintertransfers doen op voorspraak van Vanhaezebrouck. Het is nu al duidelijk dat Richmond Boakye van Rode Ster bovenaan het verlanglijstje met nieuwe spitsen staat. Dat betekent bye bye Beric. De huurling keert terug naar Saint-Etienne, want hij was een miskleun. Positieve attitude – dat wel – maar tactisch niet onderlegd. Hij begrijpt het systeem niet, komt in de bal als hij diep moet gaan en vertrekt als hij het leer moet opeisen. Vanhaezebrouck wordt er tureluurs van.

Maar als Boakye komt zijn er ook nog Teo en Harbaoui. Het blijven drie spitsen voor één positie en met het oog op het WK willen ook de Pool en de Tunesiër spelen. Zowel Teodorczyk als Harbaoui zijn echter grootverdieners die je niet zomaar kwijtraakt.

Het WK zal ook een invloed hebben op de toekomst van Ivan Obradovic. Als Anderlecht straks een nieuwe linksvoetige verdediger haalt, zoekt de Servier wellicht andere oorden op. Met Hult van Panathinaikos werd al een kandidaat-linkspoot geciteerd.

Kopen, verkopen, verhuren...Tenzij er zich dinsdag een mirakel voltrekt in Celtic zal Anderlecht een nieuw evenwicht moeten vinden in zijn kern. Soms is dat een rotjob, maar paars-wit moet ook niet klagen. Toen Club Brugge al in augustus Europees werd uitgeschakeld hadden ze bij paars-wit knikkende knieën omdat Club meteen alles op de titel kon zetten. Discussies over maandagavondvoetbal zullen er dit jaar niet zijn. Als Anderlecht alleen maar de Jupiler Pro League heeft, kan Vanhaezebrouck toewerken naar een basiselftal en dan zijn er ook geen excuses meer om geen kampioen te worden.