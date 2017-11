Ricardo Sa Pinto was niet aan zijn proefstuk toe: hier zocht hij al eerder de grenzen van het toelaatbare op

Ricardo Leeuwenhart was het koosnaampje dat de spionkop van Sporting Lissabon voor hem bedacht. Maar waarom niet Leeuwenklauw? Want Sa Pinto, die heeft losse handjes. Zijn aanstellerij op het veld van Anderlecht is niet het eerste incident waarin hij de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. Een bloemlezing.

In de clinch met de bondscoach

Ricardo Sa Pinto vestigde zijn reputatie als heetgebakerd alfamannetje twintig jaar geleden. Wanneer hij niet wordt opgeroepen door bondscoach Artur Jorge wegens disciplinaire redenen, rijdt hij ’s anderendaags naar de training, slaat hij zijn trainer tegen de grond en gooit hij er nog enkele schoppen achteraan. Achteraf verdedigde Sa Pinto zich zo: “De bondsdokter had me uitgenodigd voor het ontbijt. Toen ik arriveerde en Artur Jorge me zag, noemde die mij een hoerenzoon. Toegegeven, ik verloor toen even mijn zelfbeheersing.” De teamarts ontkende het verhaal. Sa Pinto werd een jaar geschorst en kreeg een boete van 25.000 euro.

In de clinch met zijn “broer”

Een uitleg, die had hij achteraf altijd. In 2002 gaat hij op training op de vuist met ploegmaat Rui Jorge. Die was furieus omdat Sa Pinto twee keer zwaar doorging op hem. Sporting-trainer Laszlo Bölöni moest de training stilleggen, liet de twee kemphanen het bijleggen en deed hen even een paar rondjes lopen. “Wij zijn als broers, Rui Jorge en ik”, zo zei Sa Pinto achteraf. Kaïn en Abel?

Foto: AFP

In de clinch met refs

Als aanvaller was Sa Pinto niet van de productiefste, maar kaarten verzamelen ging makkelijker. In zijn laatste jaar bij Sporting kreeg hij niet minder dan twaalf keer geel. En twee keer rood, nota bene in de laatste twee wedstrijden van het seizoen. Omdat hij tegen Naval de ref had beledigd, kreeg hij twee duels schorsing en een boete van 2.400 euro. Daardoor zag hij een afscheidswedstrijd van Sporting op de laatste speeldag door de neus geboord. Sa Pinto wilde er definitief de brui aan geven, maar voetbalde toch nog, zij het voor Standard.

In de clinch met sterspeler

Na zijn carrière als speler is hij twee maanden technisch directeur van Sporting. Tijdens een met 4-3 gewonnen bekermatch tegen Mafra klonk gefluit bij een blunder van de jonge doelman Rui Patricio. Topschutter Liedson nam het achteraf op voor de keeper, zeer tegen de zin van Sa Pinto. Die puntte achteraf in de kleedkamer zijn vinger in het gezicht van Liedson en klaagde over een gebrek aan respect. Toen zijn hand werd weggeslagen, deelde Sa Pinto drie rake klappen uit. Liedson ging gehavend naar huis terwijl Sa Pinto zijn ontslag aanbood.

In de clinch met tegenstander

Ook als trainer blijft hij het conflict opzoeken. Twee weken geleden nog in de thuismatch tegen Oostende. Wanneer Pocognoli fel reageert op een tackle van Zivkovic, gaan de poppen aan het dansen. Sa Pinto probeert de spelers eerst nog te bedaren, maar dan legt hij zijn hand iets te hard in de nek van Milic en gaat de 45-jarige Portugees neus aan neus staan met Lombaerts (32). “Toon eens respect, je zou mijn zoon kunnen zijn”, bijt hij hem volgens omstanders toe.