Dury sakkert na bekerexit: “Wij moeten zo’n zaken slikken, terwijl Sa Pinto daarvoor op het veld gaat zitten”

Francky Dury sakkerde na de bekerexit van Zulte Waregem tegen Club Brugge. Hij zag zijn ploeg slecht starten aan de wedstrijd, maar vooral de niet-gegeven rode kaart(en) bij Club Brugge zaten hem hoog. “Voor zo’n zaken vliegt Sa Pinto op het veld, wij moeten altijd maar slikken”, klonk het. De reacties na de laatste 1/8e finale in de Croky Cup.

Francky Dury was geen tevreden man na de wedstrijd. “Ten eerste zijn we uitgeschakeld, en we begonnen ook slecht aan de wedstrijd. Ik hou een slecht gevoel over aan de wedstrijd. Maar in de tweede helft speelden we wel goed. We komen langszij op het moment dat ze met tien man moeten staan, want Cools moet daar zijn tweede gele kaart krijgen. Ik denk ook dat Nakamba ook een tweede keer geel kon krijgen...”, twijfelde Dury even.

“Neen, ik vond het niet correct. Voor zo’n zaken vliegt Sa Pinto op het veld, maar wij moeten altijd maar slikken”, verwees hij naar de coach van Standard. “Ik vind dat er grenzen zijn. Ik wil niet klagen, maar ik vind het niet correct. Daarom heb ik ook gereageerd op het einde. Die kinesist van Club Brugge moet scheidsrechter worden, want die was constant commentaar aan het geven. Op een bepaald moment is het teveel, ik vind dat er grenzen zijn. Ik zit twaalf jaar in het voetbal, ik heb het allemaal zien veranderen.”

Ivan Leko: We zijn de verdiende winnaar”

De wissel van Dennis was goed. Maar de hele ploeg was goed vandaag. We zijn de verdiende winnaar. Jammer dat we 120 minuten nodig hadden. Jammer dat we niet efficiënt genoeg zijn, maar aan de andere kant creëren we zoveel omdat we zo goed voetbal brengen. Dat willen we meenemen naar zondag.”

“Was Dennis man van de match? Voor mij was de hele ploeg man van de match. Ze toonden een knappe mentale weerbaarheid. Wat mijn voorkeur is voor de kwartfinale? Ik hoop dat we eens thuis spelen”, klonk het bij de Kroaat. Zijn wensen werden ingewilligd, want blauw-zwart ontvangt Charleroi in eigen huis in de kwartfinales.

Foto: Photo News

Davy De fauw: “We mogen die gelijkmaker niet meer slikken”

“Mijn goal levert weer niets op”, sakkerde Davy De fauw na de nederlaag tegen Club Brugge. We waren er heel dicht bij, maar we blijven met lege handen achter. Na die 2-1 moesten we de wedstrijd op slot gooien, maar dat deden we niet”, klonk het bij een gefrustreerde verdediger van Zulte Waregem. “Het voor ons tegenwoordig tegen elke tegenstander moeilijk om de nul te houden. Die 2-2 hadden we niet meer mogen slikken. Maar we geven 120 minuten alles en blijven toch met lege handen achter.”

Foto: BELGA

Dion Cools: “Vond het geen tweede geel”

Zulte Waregem kreeg dan wel een penalty in de tweede helft, maar een tweede geel voor Cools bleef uit. “Ik vind niet dat ik een gele kaart verdiende. Ik had niet de intentie om de bal met de hand te spelen. Of ik de bal raak? Ik weet het niet, ik zal het eens moeten herbekijken. Misschien was het een soort reflex, of had de bal een rare stuit?”

“Ik ben vooral blij dat ik mee het verschil kon maken met mijn assist voor de 2-3. Alleen jammer dat we het niet na negentig minuten hebben afgemaakt. Maar goed, we bekeren verder en dat is het belangrijkste.”

Foto: BELGA

Mechele blij met kwalificatie

“Het was heel koud”, bibberde Brandon Mechele. “Ik ben blij dat we doorgaan naar de volgende ronde. Daarom was het wel een leuke avond, ik ben blij met de kwalificatie. Het ging na de rust plots heel snel met die twee goals van Zulte Waregem. We stonden plots niet meer goed, maar wonnen nog. We kregen zelfs nog kansen om het binnen de negentig minuten af te maken. Jammer genoeg is dat niet gebeurd.”