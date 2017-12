Grootste WK-hoop van de Engelsen werkt voor... België: “Rode Duivels beseffen: het is nu of nooit”

De Engelsman die de grootste kans heeft om op het WK in Rusland succes te oogsten. Met die beloftevolle bewoordingen kondigt de Britse krant Daily Mail een interview met Graeme Jones aan, de Engelse assistent-coach van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. “Ik sta op het punt een droom te vervullen”, klinkt voor de cruciale loting van vandaag.”

“Met spelers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Eden Hazard heeft België één van de sterkste teams op het WK”, klinkt het vol bewondering bij de Engelsen. Dat de Rode Duivels nu al 15 wedstrijden ongeslagen zijn en 53 scoorde zinds Roberto Martinez overnam met een nederlaag tegen Spanje, schept hoge verwachtingen.

“We zullen meer weten na de loting”, reageert de 47-jarige Graeme Jones . “Het zal alleszins plots echt zijn en het zal ons zin doen krijgen in wat volgt. Dan kunnen we beginnen met het analyseren van de tegenstanders en het plannen van onze vriendschappelijke wedstrijden. Ik kijk ernaar uit.”

Staalarbeider en postbode

Aan het WK-avontuur van Jones bij de Rode Duivels gaat echter een opmerkelijk levensverloop vooraf. Als speler was hij immers zelf nooit actief op het hoogste niveau. Dat hij nu toch op het allerhoogste niveau mag werken, heeft hij vooral te danken aan Roberto Martinez.

Jones leek op 18-jarige leeftijd na een stage bij Millwall, waar hij de schoenen schoonmaakte voor mannen als Teddy Sheringham en Tony Cascarino, zijn voetbaldroom te mogen opbergen. Hij begon daarna met zijn vader Ray als staalarbeider te werken en deed ook shiften als postbode. “Het was een geweldige les”, zegt Jones. “Ik besefte dat ik geen staalbewerker of postbode wilde blijven en de enige manier om daaraan te ontsnappen was voetbal of onderwijs.”

Toen hij 20 was, verloor Jones zijn moeder Rita aan kanker. Plots besefte hij dat het tijd was om het voetbal weer serieus te nemen. “Op een bepaald moment schudde mijn vader me wakker”, vertelt hij. “Ik was zwaarder aan het worden en was wat aan het aanmodderen, maar hij liet me beloven om elke avond te trainen. Hij geloofde altijd dat ik genoeg mogelijkheden had om het te maken. Het was een enorme schok om mijn mama te verliezen, plots besefte ik dat ik voor mezelf zou moeten zorgen. Maar dat gaf me de maturiteit die ik niet had bij Millwall.”

Foto: BELGA

Klik met Martinez

Jones leefde weer voor het voetbal en scoorde als spits goals voor amateurclubs als Blue Star, North Shields en Bridlington Town. Via Doncaster belandde hij in 1996 bij Wigan, waar hij 31 doelpunten scoorde. En er ene Roberto Martinez leerde kennen, een Spanjaard. Het klikte meteen tussen de twee tijdens de voorbereiding.

“Er was een klik tussen een man uit Catalonië en een jongen uit Newcastle”, herinnert hij zich. “’We werden goede vrienden en op het veld klikte het ook: hij had een voorwaartse pass en zou me veel goals laten maken. Eenentwintig jaar later zijn we nog steeds samen. “

Jones begon zelf als coach bij het bescheiden Hamilton Academical maar Martinez plukte hem daar weg toen hij in 2007 trainer werd van Swansea en hij Jones benoemde tot zijn assistent. Via Wales keerden ze terug naar Wigan, waarmee ze samen de FA Cup wonnen in 2013 en vervolgens verhuisden naar Everton.

“Wigan was ons voetbalhuis”, zegt Jones. ‘We zijn er drie jaar gebleven en hebben nauwelijks geld uitgegeven. We zijn zelfs gedegradeerd omdat we probeerden de FA Cup te winnen. We hadden kunnen doen zoals andere managers en bij de eerste gelegenheid vertrekken, maar we hebben echt iets bereikt. We wonnen uiteindelijk de FA Cup met een club als Wigan. Ik ben trots op dat seizoen.”

Jones heeft tot nu toe alle aanbiedingen om zelf hoofdcoach te worden afgewezen maar wil ooit die stap zetten, alleen nu nog niet. “Ik sta op het punt een droom te vervullen en naar het WK te gaan. Ik kan niet verder kijken dan dat”, zegt hij.

Foto: BELGA

Gouden Generatie

Die droom ligt dus bij de Rode Duivels. “We hadden ooit een gouden generatie in Engeland, maar dit is de gouden generatie van België, het is een groep spelers die zich volledig bewust is dat het nu of nooit wordt.”

Vooral Eden Hazard en Kevin De Bruyne torsen ook in Engeland hoge verwachtingen na hun prestaties in de Premier League. “Het zijn twee uitzonderlijke talenten”, weet Jones. “De ene geeft de passes, de andere is een dribbelaar. Kevin ziet het, hij is erg intelligent. Eden is een puur talent en blaast je omver. Hij kent zichzelf en kan een brutaal ventje zijn, maar hij is nooit respectloos.”

Foto: BELGA

Jones koestert ook een hechte band met Romelu Lukaku, sinds hun tijd samen in Everton. “Rom is geobsedeerd”, zei Jones. ‘Dingen waar hij goed in is, wil hij perfectioneren. En dingen waar hij niet zo goed in is, daar wil hij aan werken. Laatst zei ik hem: “Ik heb je in de gaten gehouden en er zijn een paar dingen waar ik aan zou willen werken”. Meteen wilde hij er aan beginnen. Als coach wil je werken met spelers met die mentaliteit.”