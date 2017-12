U stelde massaal uw droompoule voor het WK samen. Dit is het resultaat.

Rond 18u weten de Rode Duivels welke drie landen ze zullen tegenkomen in de groepsfase van het WK. U kon de afgelopen weken zelf al uw favoriete tegenstanders kiezen op onze site en deed dat massaal: liefst 27.000 poules werden samengesteld. Met als duidelijke winnaar een groep met Peru, Iran en Panama.

Rond 16u begint in het Kremlin in Moskou de loting voor het WK. Die kunt u uiteraard van begin tot einde live volgen op onze site. Om al wat te oefenen schotelden we ook u al een simulatie voor, waarin een poule met Peru (31%), Iran (30%) en Panama (29%) uit de bus kwam. De drie op papier minst sterke tegenstanders uit elke groep, met andere woorden.

Stel hier zelf nog uw groep samen

Of een zwakke groep een garantie is op succes, staat natuurlijk niet vast. Op het WK 2014 gingen de Duivels wel door in een poule met Zuid-Korea, Rusland en Algerije maar schitterden ze niet. Onze chef voetbal hoopt dan ook op een groep met Spanje. Zijn voornaamste argument: de landen die de Belgen in de groepsfase tegenkomen, kunnen ze tot in de finale niet meer treffen (lees in onze pluszone het volledige artikel).