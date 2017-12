Dit zijn alle WK-deelnemers, en zo kwalificeerden ze zich

Titelverdediger Duitsland is er (uiteraard) ook weer bij Foto: Photo News

Met z’n 32 zijn ze, de deelnemers aan het WK 2018 in Rusland. Wij zetten ze allemaal op een rijtje, met de wijze waarop ze zich kwalificeerden.

Vijf van de zes regionale voetbalorganisaties zullen in Rusland vertegenwoordigd zijn. Vijf landen komen uit de Aziatische federatie, vijf uit Afrika, drie uit Midden-Amerika, vijf uit Zuid-Amerika en veertien uit Europa. Enkel de OFC uit Oceanië ontbreekt: Nieuw-Zeeland werd in de barrages door Peru uitgeschakeld. En Australië dan, zult u misschien denken, dat speelt toch mee? Klopt, maar dat land is 2006 geen lid meer van de OFC, wel van het Aziatische broertje AFC.