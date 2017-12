Is doelmannenkwestie van de baan bij Club Brugge? “Hij heeft zijn job gedaan”

Gisteren speelde Ludovic Butelle aan de Gaverbeek voor het eerst in zeven maanden nog eens een officiële wedstrijd. Hij bleef foutloos, al had hij in de verlengingen geluk dat een bal die uit zijn handen glipte niet werd afgestraft.

“Ludo heeft zijn job gedaan”, vond trainer Ivan Leko. “We hadden opnieuw stabiliteit nodig in doel en een doelman die kon coachen. Ik zeg niet dat Ethan en Guillaume dat niet kunnen, maar het verschil in leeftijd is gewoon groot. Ludo moest niets speciaals doen, maar ik was blij met hoe hij de verdedigers gecoacht heeft.”

Bij de fans was Butelle altijd populair, ook wanneer hij uit de ploeg verdween, en gisteren waren er op Twitter dan ook heel wat opgeluchte reacties.

Of de terugkeer van de Fransman – wat moet er gebeuren als hij eens echt in de fout zal gaan? – een goed idee is, zal later blijken. Maar de keeperskwestie lijkt wel voor even naar de achtergrond verschoven te kunnen worden.