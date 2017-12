Zlatan in de bioscoop? Autobiografie van Ibrahimovic wordt filmscenario

Er liggen plannen op tafel om de autobiografie van Zlatan Ibrahimovic te verfilmen. In het Zweedse dagblad Aftonbladet bevestigt auteur David Lagercrantz, de man die ‘Ik, Zlatan’ neerpende in samenspraak met de Zweedse superster, dat hij werkt aan een filmscenario op basis van het boek.

“Ik kan bevestigen dat we aan een script bezig zijn en dat er heel veel potentieel in zit. Het wordt het verhaal over de weg die Zlatan heeft afgelegd”, zegt hij.

‘Ik, Zlatan’ verscheen in 2011 en ging sindsdien in meer dan 30 talen al miljoenen keren over de toonbank. De autobiografie vertelt het verhaal over de moeilijke jeugdjaren van Ibrahimovic in Malmo en hoe hij het daarna tracht te maken in het voetbal.

Foto: rr

“Er zit heel wat drama in het boek. Het is de Zweedse versie van ‘the American dream’“, legt Lagercrantz uit.

Volgens de auteur is Ibrahimovic ‘heel enthousiast’ over een mogelijke verfilming. “Maar voor we aan de casting beginnen, moet het script goed zitten. Dat was net zo bij het boek”, aldus Lagercrantz, die voor het scenario samenwerkt met Jakob Beckman en ook bekend is van zijn twee boeken uit de Millenniumserie.

Ibrahimovic (36) liep in april een zware knieblessure op maar lijkt stilaan weer klaar om bij Manchester United als diepe spits voluit de concurrentie met Romelu Lukaku aan te gaan.