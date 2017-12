Play Sports vanaf volgend jaar ook beschikbaar voor wie geen klant is van Telenet

Play Sports, de bundel van sportzenders waarop Telenet onder meer de matchen van de Jupiler Pro League op uitzendt, zal vanaf volgend jaar ook beschikbaar zijn voor mensen die geen abonnement digitale tv hebben bij Telenet. Dat heeft product manager Matthias Lehaen donderdagavond bekendgemaakt.

“Telenet zal volgend jaar opnieuw innoveren met de Play Sports-app”, zo verklaarde Lehaen donderdagavond op de Sport Meets Media-happening van Medianet in Kortrijk. “Deze fase werkt vooral rond de term out of footprint, ofwel buiten het dekkingsgebied. Wij hebben de overkoepelende rechten van de Jupiler Pro League binnengehaald. Dat wil zeggen dat we met ons product bijna helemaal over the top kunnen gaan en het via internet en niet gebonden aan een specifieke operator kunnen aanbieden. Dus gaan we dat ook doen. Concreet betekent dat we Play Sports gaan lanceren als een internetproduct waarvoor je geen digitale tv-klant van Telenet meer moet zijn. Dat opent weer heel wat nieuwe markten voor ons.”

Nog nieuw

Lehaen maakte ook bekend dat Telenet in 2018 zijn “te veel” aan sportrechten in een aparte sectie van de Play Sports-app zal plaatsen. Alle sportwedstrijden die Telenet niet zelf van commentaar of omkadering kan voorzien, zullen toch in de app te zien zijn. Zonder Nederlandstalige, maar met Engelse commentaar dan bijvoorbeeld. “Uit onderzoek blijkt dat jongeren die veelheid aan matchen echt appreciëren.”

Op Play Sports kan je momenteel (tegen betaling) onder meer de wedstrijden van meerdere voetbalcompetities zien, waaronder ook de Belgische, net als het Amerikaanse NBA-basketbal, golf en Formule 1.

Het precieze aanbod van de app en de kostprijs ervan is voorlopig nog niet bekend.