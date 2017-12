Wij zijn al in het Kremlin voor de WK-loting: “Duivels zullen geluk nodig hebben, dat begint al bij de loting”

Om 16u Belgische tijd wordt er geloot voor het WK van komende zomer. In aanloop naar vanmiddag is er al heel wat te beleven in het Kremlin, zo zag onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle ter plekke. Zo ging een persconferentie met de FIFA-voorzitter en de vorige Russische minister van Sport meer over doping en corruptie dan de eigenlijke loting...

Volg de WK loting LIVE van start tot finish!

Waar wordt de loting gehouden?

“De loting wordt gehouden in het Kremlin, een pompeus gebouw uit de tijd van de Sovjet-Unie. Wie van bombastisch houdt, komt hier wel aan zijn trekken. Om 16u is de loting, maar ook hier voel ik weinig WK-koorts. De mensen lijken er niet wakker van te liggen. Straks komt Poetin wel aan, hij is één van de motoren achter dit WK.”

Wat valt er nu al te beleven in het Kremlin?

“Daarnet was er een persconferentie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino en Vitaly Mutko, de vorige minister van sport, en die ging vooral over doping en corruptie. Mutko zou de man zijn achter het dopingprogramma van de Russen op de Olympische Spelen 2014. De dopingperikelen van de Russen kwamen vaak aan bod, tot irritatie van de FIFA-voorzitter. Die deed een oproep om enkele vragen over de loting te stellen, maar de vragen over doping bleven komen. Dan werd de persconferentie maar gestopt.”

Welke ploegen wil je (niet) in de groep?

“Wat mij betreft zie ik graag Spanje en twee kleine broertjes uit de trommel komen. Spanje is één van de favorieten, maar ik vind Duitsland en Brazilië betere ploegen. Er is wel een nieuwe generatie bij Spanje, maar die hebben niet dezelfde kracht als de vorige generatie. Ik speel liever niet tegen Uruguay, die hebben een bijzonder sterke aanvalslinie met Suarez en Cavani.”

Dit is de droomloting van onze Chef Voetbal: Spanje, Iran en Panama.

Kan België de finale halen?

“Dat wordt bijzonder moeilijk. Brazilië en Duitsland zijn dé favorieten, maar er zijn nog heel veel landen waartegen de Belgen beter zullen moeten zijn. De Belgen hebben nog niet getoond klaar te zijn voor het WK. We hebben ook wat geluk nodig, dat begint straks al bij de loting. Niet alleen voor de groepsfase, maar de loting voor de volgende ronde is ook belangrijk.”