Standard niet tevreden met manier waarop coach Sa Pinto wordt aangepakt: “Hij is een slachtoffer”

Standard hield vanmiddag zijn traditionele persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Antwerp. Na de incidentrijke bekerwedstrijd tegen Anderlecht voelden de Rouches zich echter vooral onheus behandeld en weigerden dan ook categoriek alle vragen over die incidenten. Ze deelden wel een officieel communiqué uit.

Standard schakelde Anderlecht uit in de 1/8e finales van de Croky Cup na een bewogen duel. De tweede helft was amper ingezet of Wouters moest het bekerduel tijdelijk stilleggen, nadat enkele thuissupporters bierbekers hadden gegooid naar de gevelde Luyindama. Met een knap stukje theater probeerde Sa Pinto in het slot ook het betere spel van de thuisploeg te breken waarna ref Wouters de partij opnieuw stillegde en de T1 van de Rouches de tribunes instuurde.

“Naar aanleiding van bepaalde artikelen en reacties over de wedstrijd in Anderlecht, willen we bepaalde media eraan herinneren dat de supporters van de tegenstanders enkele strafbare acties hebben ondernomen tegen verschillende vertegenwoordigers van onze club:

- onze supporters werden bestolen: de officiële vlag van onze Ultra’s werd ontvreemd

- onze spelers werden bekogeld met verschillende objecten, inclusief bekers, aanstekers en zelfs vuurpijlen, en dat allemaal tijdens de wedstrijd.

- onze coach werd eveneens met een object bekogeld.

Maar vandaag merken we dat sommigen vooral de reactie van een van de slachtoffers beoordelen, terwijl het logischer zou zijn om zich vooral te concentreren op de acties die zorgden voor het negatieve klimaat, die de negatieve reacties hebben kunnen veroorzaken.

Het is niet correct om van de coach van Standard een dader te maken, hij is een slachtoffer. Onze club kan een dergelijke benadering van de situatie niet accepteren. De reactie van onze coach zal volgende week dinsdag in de Geschillencommissie worden besproken en voorts willen we daar niet meer op terugkomen.”

