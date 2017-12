“Ronaldo verdient vijfde Gouden Bal”, meent Zidane

“Cristiano Ronaldo is een buitengewone speler die het verdient om voor de vijfde keer de Gouden Bal te winnen.” Zinédine Zidane, coach van de Portugees bij Real Madrid, onderstreepte vrijdag op een persmoment de grote kwaliteiten van CR7.

“Zijn vorige seizoen was gewoon ongelofelijk, buitengewoon. Hij verdient het om zijn vijfde Ballon d’Or te krijgen, zo simpel is het”, vertelde Zidane. “Ronaldo blijft ook maar een mens maar toch verschilt hij van de anderen. Het is wat hem typeert. Hij is een uitzonderlijke speler.”

Ronaldo leidde Real Madrid vorig seizoen, nadat hij met Portugal Europees kampioen was geworden, naar de titel in de Primera Division en een tweede opeenvolgende Champions League. In die competitie werd hij met twaalf goals topschutter. In La Liga was Ronaldo goed voor 25 doelpunten.

Met een vijfde Gouden Bal zou de 32-jarige Ronaldo naast zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (Barcelona) komen. Op 7 december wordt de laureaat bekendgemaakt. Met Dries Mertens (Napels), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) staan drie Belgen op de 30-koppige lijst van genomineerden.

Real Madrid neemt het zaterdag in de competitie op tegen Athletic Bilbao. Zidane kan daarbij andermaal geen beroep doen op Gareth Bale. De Welshe linkspoot maakte dinsdag na twee maanden blessureleed zijn rentree in de bekermatch tegen Fuenlabrada. De voorbije dagen ontbrak hij opnieuw op training omdat Bale pijn voelde aan de kuit.

“Het is maar iets kleins. We staan allemaal achter hem. Hopelijk kan hij snel uit deze situatie komen”, liet Zidane vrijdag optekenen. De Fransman hoopt “in de loop van volgende week” weer op Bale te kunnen rekenen. “Maar het hangt van hem af. Ik ga er geen datum op plakken.”