Keeper Torino trapt spectaculaire vrije trap vanop 30 meter

Opmerkelijk moment afgelopen week in de vierde ronde van de Coppa Italia. In de blessuretijd van de match tussen Torino en Carpi zette Torino-keeper Vanja Milinkovic-Savic - broer van de voormalige Genk-speler Sergej - zich achter een vrije trap. Het stond op dat moment 2-0 voor Torino en de wedstrijd was dus eigenlijk al gespeeld. De Servische keeper haalde verschroeiend uit, maar trof helaas de lat. Een poging die deed denken aan de legendarische Paraguayaanse keeper José Luis Chilavert.