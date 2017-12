Alweer droomloting voor Rode Duivels op het WK: topaffiche tegen Engeland en twee haalbare kaarten

Engeland, Tunesië en Panama: dat worden de tegenstanders van de Rode Duivels op het komende WK voetbal in Rusland. Een gunstige loting voor de Belgen met een mooie affiche tegen Engeland en verder twee haalbare kaarten. In een mogelijk achtste finale wachten eventueel Senegal, Polen, Japan of Colombia. Wat de verplaatsingen betreft hebben de Belgen het niet getroffen. Met matchen in Sochi, Moskou en Kaliningrad moeten de Rode Duivels 2890 kilometer reizen voor hun groepswedstrijden, het meeste van iedereen.

De Rode Duivels openen hun WK op maandag 18 juni in Sochi met een match tegen het bescheiden Panama. Nadien volgt een confrontatie (23 juni) met Tunesië in Moskou. In de laatste groepswedstrijd (28 juni) nemen de Rode Duivels het in Kaliningrad dan op tegen Engeland (bekijk hier de stadions).

Na gunstige lotingen op het WK in Brazilië,het EK in Frankrijk en de EK- en WK-voorrondes heeft België het ook vrijdag weer getroffen voor het WK in Rusland. Tijdens de loting in het Kremlin kwam een mooie poule uit de trommels. Een topaffiche tegen Engeland om op toerental te komen en twee landen die in principe een probleem zouden mogen vormen voor de ambitieuze Rode Duivels: Tunesië en Panama.

Engeland (nummer 15 op de FIFA-ranking) werd autoritair eerste in een kwalificatiepoule met Slovakije, Schotland, Slovenië, Litouwen en Malta. Tunesië (nummer 27 op de FIFA-ranking) won in Afrika zijn groep met één punt voorsprong op Congo. Libië en Guinea waren de groepskneusjes in de poule. België oefende in 2014 nog tegen Tunesië. Het werd toen erg moeizaam 1-0 dankzij een goal van Dries Mertens in de 89e minuut. Panama lijkt het zwakke broertje van de groep. De nummer 56 op de FIFA-ranking maakt zijn debuut op het WK voetbal. Het werd derde in zijn finale kwalificatiepoule, met acht punten minder dan Mexico en drie punten minder dan Costa Rica.

Saaie openingsmatch, enkele leuke poules

Voor de openingswedstrijd van het WK hoeft u alvast niet thuis te blijven. Dat wordt Rusland - Saoedi-Arabië op 14 juni in Moskou. Groep D met Argentinië, IJsland, Kroatië en Nigeria lijkt de moeilijkste poule. Ook de clash tussen Portugal en Spanje (Groep B) springt in het oog.

De poules

Groep G

België

Panama

Tunesië

Engeland

Groep A

Rusland

Saoedi-Arabië

Egypte

Uruguay

Groep B

Portugal

Spanje

Marokko

Iran

Groep C

Frankrijk

Australië

Peru

Denemarken

Groep D

Argentinië

IJsland

Kroatië

Nigeria

Groep E

Brazilië

Zwitserland

Costa Rica

Servië

Groep F

Duitsland

Mexico

Zweden

Zuid-Korea

Groep H

Polen

Senegal

Colombia

Japan

