In deze steden en stadions spelen de Rode Duivels op het WK in Rusland

De Rode Duivels zijn uitgeloot tegen Panama, Tunesië en Engeland in groep G. Dat betekent dat de Duivels serieus wat moeten reizen: hun eerste wedstrijd vindt plaats aan de Zwarte Zee in Sochi, daarna volgt de tweede groepsmatch in Moskou, vijf dagen later. De laatste groepsmatch, tegen Engeland, wordt in Kaliningrad gehouden, de Russische enclave aan de Baltische kust.

De stad zette zich in 2014 op de wereldkaart met de organisatie van de Olympische Winterspelen. Na jaren van corruptie tijdens de bouwwerkzaamheden werden de Spelen van Sotsji met een prijskaartje van meer dan vijftig miljard dollar de duurste aller tijden. Sotsji ligt aan de oevers van de Zwarte Zee en is tijdens zomer en winter de favoriete vakantiebestemmingen van de gegoede Russische elite. Ook heel wat politici hebben er een buitenverblijf (dacha).

Het olympisch stadion werd na de Spelen tussen oktober 2014 en juni 2017 verbouwd voor het WK. Zo is het huidige stadion niet meer overdekt en werden er achter de doelen tribunes geïnstalleerd. Het Fishtstadion biedt plaats aan 41.220 toeschouwers en mag tijdens het WK zes wedstrijden ontvangen: vier groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale. De Rode Duivels kennen het stadion al, in maart speelden ze er in een oefeninterland 3-3 gelijk tegen Rusland.

De Russische hoofdstad is met zijn twaalf miljoen inwoners met voorsprong de grootste stad van het land en tevens het centrum van de politieke en culturele elite. Sinds de Russische revolutie is Moskou onafgebroken de hoofdstad, voor 1918 was die eer enkele eeuwen weggelegd voor Sint-Petersburg. Getuigen van de rijke geschiedenis zijn de talloze bezienswaardigheden in het centrum van de stad. In 1980 werden de Olympische Spelen georganiseerd in Moskou, toen nog hoofdstad van de Sovjet-Unie. Nadien vonden er nog heel wat sportmanifestaties plaats, waaronder het WK indooratletiek van 2006 en het WK atletiek van 2013. Tijdens het WK is Moskou de enige speelstad met twee stadions.

De Otkrytiye Arena van topclub Spartak Moskou heeft een capaciteit van 42.759 toeschouwers. De bouwwerken aan het speciaal voor het WK gebouwde stadion begonnen in mei 2010 en eindigden in juli 2014. Voor de toegangspoorten van het stadion staat een standbeeld van de Romeinse gladiator Spartacus, naar wie de club vernoemd is. Tijdens het WK worden in het stadion vier groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld.

Naast de meest westelijk gelegen ook de opmerkelijkste Russische speelstad, gelegen in de oblast Kaliningrad, een Russische exclave die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. Kaliningrad is het voormalige Koningsbergen, een stad in het toenmalige Oost-Pruisen die tot na de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorde. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd dit gebied een exclave van Rusland. Het is tevens de geboortestad van filosoof Immanuel Kant.

Eind 2015 werd gestart met de bouw van deze 35.010 plaatsen tellende Arena Baltika, waarvan de bouwwerken na financiële moeilijkheden momenteel nog niet voltooid zijn. De oplevering ervan wordt echter nog voor het einde van het jaar verwacht. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden gespeeld.