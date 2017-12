Dit vindt onze chef voetbal van de WK-loting van de Rode Duivels

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders op het WK: Engeland, Tunesië en Panama. “We mogen zeker niet klagen met deze loting”, vindt onze chef voetbal Ludo Vandewalle. Dat vertelde hij meteen na de loting vanuit het Kremlin in Moskou. “Engeland is de lastigste klant, daar zullen we waarschijnlijk tegen spelen om de groepswinst”, klinkt het. “Het enige waar we niet tevreden over kunnen zijn, is de groep waarin we geloot werden.”

“Nee, we mogen zeker niet klagen met deze loting. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels is tegen Panama, beter dan dat kan niet, denk ik. We wilden allemaal tegen Panama, omdat dat toch een onbekend land is. Ze zijn ook een haalbare kaart. Ze wisten zich te kwalificeren voor het WK door een spookdoelpunt.”

“Daarna volgt de wedstrijd in Moskou tegen Tunesië. Die speelden wel een heel sterke kwalificatiecampagne in Afrika, dus daar moeten we toch mee opletten. We sluiten de groepsfase af tegen Engeland, die wedstrijd zal om de groepswinst draaien denk ik. We kennen de Engelsen, op toernooien zijn ze toch niet zo sterk. En alle spelers spelen daar in de zware Premier League. Kwalitatief zijn de Belgen toch sterker dan de Engelsen, vind ik.”

“Het enige waar we niet tevreden over kunnen zijn, is groep G. Dat is de groep die we vooraf wilden vermijden, door de geografische spreiding. We zullen de grootste afstanden afleggen: eerst naar Sochi, daarna naar Moskou en afsluiten in Kaliningrad. Het goeie nieuws is dan weer dat Kaliningrad het dichtste van alle speelsteden bij België ligt, hopelijk kunnen veel Belgen de oversteek maken voor de match tegen Engeland.”