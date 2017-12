Dit zijn de sterktes en zwaktes van de tegenstanders van de Rode Duivels op het WK

De Rode Duivels kennen hun WK-tegenstanders. In de zomer zullen ze in Rusland eerst Panama, daarna Tunesië en tot slot Engeland in de ogen kijken. Wij lichtten de tegenstanders alvast door.

• MATCH 1: Panama op 18 juni om 17u in Sochi

De eerste wedstrijd van de Rode Duivels is niets meer dan een opwarmertje voor het grote werk. Panama staat voor de allereerste keer op een wereldbeker voetbal en formuleerde vooraf “plezier maken” als voornaamste doelstelling. De Panamezen kwalificeerden zich door als derde te eindigen in de CONCACAF-groep, na Mexico en Costa Rica. In de kwalificaties klopten ze met datzelfde Costa Rica ook de WK-revelatie van 2014 en enkele weken geleden gingen ze nog gelijkspelen in en tegen Belgisch Angstgegner Wales.

De eerste WK-kwalificatie zorgde in oktober voor een ongeziene vreugde in Panama. Foto: AFP

Sterspelers zijn middenvelder Gabriel Gomez (33) van het Colombiaanse Atlético Bucaramanga en de defensieve reus Román Torres (31), die uitkomt voor het Amerikaanse Seattle Sounders. Volgens Transfermarkt.nl heeft Panama met voorsprong de zwakste selectie van alle WK-deelnemers. Oppeuzelen en verder dus.

Grootste sterkte: enthousiasme als WK-debutant en de ervaring van bondscoach Hernán Gómez, die al met Colombia en Ecuador op een WK stond.

Grootste zwakte: aanzienlijk minder kwaliteit dan de andere WK-gangers.

Marktwaarde: 5,25 miljoen euro

• MATCH 2: Tunesië op 23 juni om 14u in Moskou

Tunesië staat voor het eerst in twaalf jaar nog eens op een wereldbeker en kon in die eindronde nog maar één keer winnen in zijn geschiedenis. De Noord-Afrikanen slaagden er ook nog nooit in door te stoten naar de achtste finales. Tunesië gooide het roer in april van dit jaar helemaal om nadat het de kwartfinale van de Afrika Cup verloor tegen Burkina Faso. Trainer Henry Kasperczak werd op straat gezet en onder leiding van voormalig middenvelder Nabil Maaloul werd in vijf matchen nog niet verloren: er volgden zeges tegen Egypte, Congo en Guinee en tegen Congo en Libië werd gelijkgespeeld. Genoeg voor de WK-kwalificatie.

Sinds de aanstelling van Nabil Maaloul (rechts) als bondscoach heeft Tunesië nog niet verloren. Foto: AFP

Cruciaal voor de Tunesische elf zijn de oprukkende flankverdedigers. Vooral linksback Ali Maâloul van Al Ahly blinkt hierin uit. Maar de Tunesiërs durven ook gewoon de boel dichttimmeren in een gesloten 4-5-1 en op de counter speculeren tegen meer aanvallende teams. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze dit ook tegen de Rode Duivels proberen. Hun grootste talent is middenvelder Youssef Msakni, die voor het Qatarese Al-Duhail uitkomt.

Grootste sterkte: oprukkende flankverdedigers.

Grootste zwakte: te weinig aanvallende klasse.

Marktwaarde: 31,15 miljoen euro

• MATCH 3: Engeland op 28 juni om 20u in Kaliningrad

Het land waar onze Rode Duivels zonder twijfel het meest bekend mee zijn. Engeland plaatste zich naar goede traditie met de vingers in de neus voor het WK met een duidelijke 26 op 30. Maar zo vlot als de Engelsen door de voorrondes walsen, zo moeilijk gaat het vaak voor de Three Lions op een eindronde. Op het WK 2014 was de aftocht roemloos na een één op negen tegen Italië, Uruguay en Costa Rica, twee jaar later zorgde IJsland in Frankrijk voor een kater.

Foto: Photo News

In Engeland worden de teleurstellingen op grote toernooien vaak gelinkt aan het slopende seizoen in de Premier League, waar zowat al hun spelers actief zijn. Een gebrek aan creativiteit speelt hen echter evenzeer parten. Aan topschutter Harry Kane om de Engelsen naar de achtste finales te loodsen.

Grootste sterkte: met Harry Kane heeft Engeland een absolute goalgetter in de rangen.

Grootste zwakte: geen creativiteit in het middenveld.

Marktwaarde: 339 miljoen euro