Bondscoach Roberto Martinez opgetogen met WK-loting: “Het wordt een klassieker tegen Engeland”

Roberto Martinez was zichtbaar tevreden met de WK-loting van de Rode Duivels. Voor Martinez wordt het deze zomer een blij weerzien met de Engelsen, hij is een rasechte anglofiel en werkte 21 jaar over het Kanaal. “Het wordt een klassieker tegen Engeland”, zo stelde Martinez bij Sporza. “Ik ben erg blij met de loting.”

“Ik ben echt blij met de loting. Ik ken de spelers en de coach van Engeland natuurlijk heel goed, want ik heb daar 21 jaar gewerkt. Die wedstrijd wordt een echte klassieker, tegen de Britten spelen op een WK is toch altijd heel speciaal. Of we tegen hen zullen strijden om groepswinst? Dit is het WK. Shocks zijn altijd mogelijk, elke wedstrijd is moeilijk”, trapte Martinez een open deur in.

“Maar het belangrijkste is dat we een interessante groep hebben. Panama is een mooie tegenstander, die zorgden er toch voor dat de VS niet op het WK aanwezig is. En Tunesië is een sterk Afrikaans land, in de voorronde speelden ze bijzonder sterk. Het enige minpuntje is de groep, we zullen ons goed moeten voorbereiden met die lange reistijden.”