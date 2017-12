Zo reageren de Rode Duivels op de WK-loting, waarvan eentje met een grote zucht

De Rode Duivels nemen het op het Wereldkampioenschap in Rusland komende zomer op tegen Engeland, Tunesië en Panama. De reacties van de Belgische spelers was overwegend positief, al werd er niet meteen diep ingegaan op de loting. De Rode Duivels lijken er simpelweg veel zin in te hebben. Buiten Jan Vertonghen dan. Die volgde de loting samen met Tottenham-ploegmaat Eric Dier en was allesbehalve opgezet met de loting van de Engelsen.

So that’s going to be an awkward one at home.. #England #Belgium https://t.co/le2Yqu0uPH — Vincent Kompany (@VincentKompany) 1 december 2017

Niceeee ???? see you there hopefully ?????? https://t.co/kHEV4csjxw — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 1 december 2017

Rode Duivel @CarrascoY21 maakt zijn borst al nat voor het WK.



??????????????????????????#WorldCupDraw pic.twitter.com/3WS7HwKo9y — Stadion (@VTMStadion) 1 december 2017

"Het is een zeer gunstige groep voor de Rode Duivels", reageert Christian Kabasele. "Al zal men rekening moeten houden moeten houden met Tunesië. Afrikaanse ploegen zijn altijd moeilijk te bespelen. Maar België en Engeland zijn duidelijk de twee favorieten." "We hebben geen enkel excuus om ons niet te kwalificeren", aldus Steven Defour. "We zullen met Engeland strijden om de eerste plaats."

