Wat als… de Rode Duivels de groepsfase overleven? Dan wordt dit het aartsmoeilijke parcours op het WK

De Rode Duivels mogen dan wel een relatief gunstige loting hebben gehad voor de groepsfase van het WK voetbal in Rusland, de weg naar een mogelijke wereldtitel ligt bezaaid met veel hindernissen. Een overzicht.

Als de Rode Duivels zich kwalificeren komen ze in de achtste finale sowieso een land uit de sterke Groep H tegen. Dat is de poule met Polen, Colombia, Senegal of Japan. Moeilijk om te voorspellen wie zich daar zal doorzetten, maar het staat buiten kijf dat België geen makkelijke klus wacht in de achtste finales. Indien België zelf Groep G wint, speelt het op 2 juli in Rostov tegen de tweede uit Groep H. Als de Rode Duivels tweede worden moeten ze op 3 juli in Moskou tegen de groepswinnaar. Het voordeel voor de Belgen is wel dat ze hun laatste groepswedstrijd tegen Engeland afwerken nadat de laatste matchen in Groep H al zijn gespeeld. Ze weten dus al voorhand wie er eerste en tweede zijn geworden in de andere poule.

Overleven de Rode Duivels als groepswinnaar hun poule en winnen ze hun achtste finale dan wacht in de kwartfinale de winnaar van de clash tussen de groepswinnaar van Poule E en de tweede van Poule F. De kans is groot dat de tegenstander op 6 juli in Kazan dan Brazilië heet. Geen lachertje. Maar ook als we tweede worden in onze groep en vervolgens toch onze achtste finale winnen ziet het er niet beter uit. Dan wacht immers de winnaar van het duel tussen groepswinnaar van Groep F en de tweede van Groep E ons op 7 juli in Samara op. En dat is meer dan waarschijnlijk titelverdediger Duitsland. Onze enige kans om Duitsland en Brazilië te vermijden in de kwartfinale is dat één van de twee toppers geen groepswinnaar wordt en de twee landen elkaar bijgevolg tegenkomen in de achtste finale. In het andere spoor dan datgene dat de Rode Duivels kruisen in de kwartfinale.

Worden we groepswinnaar en overleven we vervolgens de achtste finales en kwartfinales, dan spelen we op 10 juli de halve finale in Sint-Petersburg. Stomen we als tweede uit de poules door naar de halve finale, dan vindt die wedstrijd plaats op 11 juli in Moskou. De tegenstander daar voorspellen, is quasi een ondoenbare klus. Het is een zekerheid dat die uit de groepen A, B, C of D komt. Dan gaat het over landen als Rusland, Uruguay, Portugal, Spanje, Frankrijk en Argentinië. De finale is op 15 juli in Moskou.

Mogelijk parcours na de groepsfase Rode Duivels

Achtste finales: Colombia of Polen

Kwartfinale: Brazilië of Duitsland

Halve finale: Argentinië, Spanje, Portugal, Uruguay, Frankrijk, Rusland