Arslanagic nog tot na nieuwjaar in uitpuilende lappenmand bij Antwerp

Antwerp blijft met een overvolle ziekenboeg zitten. Voor de wedstrijd tegen Standard komt er geen enkele speler terug uit blessure. Dus Arslanagic, Sall, N’Diaye, Oulare, Stojanovic en Ofosuhene blijven out. “Dino zal niet meer in actie komen voor Nieuwjaar”, zegt Antwerp-trainer Laszlo Bölöni op de persconferentie voor de wedstrijd van zaterdag.

Dat centrale verdediger Dino Arslanagic nog wel een hele poos out is, is een behoorlijke domper voor de Great Old, maar hij is zeker niet de enige Antwerp-speler die in de lappenmand ligt. “Sall is eigenlijk de enige die nog voor de jaarwisseling kan terugkeren. Hij heeft de looptrainingen hervat. Verder heb je nog Obbi, die ik pas eind januari, begin februari verwacht. Ook Stojanovic en Ofosuhene zullen dit jaar niet meer terugkeren.”

De blessures maken Bölöni zorgen. “Sommige jongens zitten meer bij de kine dan in de kleedkamer. Dat is een probleem, hé. Als je zes maanden bij een club bent, waarvan je er vijf geblesseerd aan de kant staat, dan kost je veel geld voor een club, hé.”

Laszlo Bölöni Foto: BELGA

“Beker was geen prioriteit”

Antwerp werd met een veredeld B-elftal uitgeschakeld in de Beker van België. “De beker was niet onze eerste prioriteit. Natuurlijk zijn we niet naar daar gegaan om te verliezen. Kijk, iedereen wil de beker winnen. Maar je moet ook realistisch zijn en alle aspecten bekijken. Ik zit dan ook nog eens met een hoop geblesseerden. En Kortrijk speelde sterk, hé.”

“Tijd nodig om aan te passen”

“Ik heb er trouwens wat extra kennis opgedaan over mijn spelers. Er zijn enkele spelers die eerder om verschillende reden geen kans kregen, die nu hun opwachting maakten. Daardoor heb ik een beetje kunnen controleren of de keuzes die ik tot nu toe maakte, de juiste waren. Dat heeft die match mij verteld.” Daarmee bedoelt Bölöni dat jongens die hun kans kregen als Randriambololona, Ghandri, Touré en Mañas niet meteen opnieuw op een basisplaats moeten rekenen.

“Kijk, sommige jongens hebben wat meer tijd nodig om zich aan te passen. Neem nu Aurélio Buta. Die maakte in zijn eerste wedstrijd tegen Lierse niet de beste indruk. Maar na een aanpassingsperiode heeft hij in zijn laatste twee wedstrijden wel getoond wat hij echt waard is. Maar anderen hebben daar blijkbaar wat meer tijd voor nodig.”