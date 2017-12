Voetballegendes drinken champagne met Poetin: “De loting zal nu veel leuker zijn”

Voor er bekend raakte hoe het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland er zal uitzien, verwelkomde de Russische president enkele grote namen met een glas champagne. De wereldleider hief het glas met de FIFA-president en ontmoette ook wereldberoemde voetballers zoals Maradona, Ronaldo en Ronaldinho. “Verschillende generaties Russische fans weten wie jullie zijn”, aldus Poetin. “En jullie zijn zeker een voorbeeld voor iedereen.”

De Russische president Vladimir Poetin wilde de loting van de voetbalteams wat leuker maken en nodigde heel wat hoogwaardigheidsbekleders en voetballegendes uit om een glas champagne met hem te drinken. “Ik wil jullie allemaal graag bedanken om naar Rusland te komen”, zei de wereldleider tijdens zijn speech. “Ik ben er zeker van dat jullie steun enorm zal bijdragen tot het succes van het Wereldkampioenschap in Rusland.”

Poetin bedankte legendes zoals Maradona en Ronaldo omdat zij een voorbeeld zijn voor vele Russen en ook een van de redenen zijn waarom voetbal zo populair is in het land. “Drie miljoen jonge mensen van verschillende leeftijden zijn actief in de sport”, zei Poetin hartelijk. “En dat is allemaal dankzij getalenteerde mensen, zoals jullie, die toegewijd zijn aan voetbal.”

Na enkele slokken champagne grapte het Russische staatshoofd dat de “loting nu veel leuker zal zijn”, en Gianni Infantino, de president van FIFA, stond alvast te popelen om een feestje te bouwen: “Wacht nog een paar minuten en dan houden we hier al een ‘loting-feestje’”.