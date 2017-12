Engelse pers ontzettend opgetogen over WK-loting: weinig schrik voor Rode Duivels door geschiedenis

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in de groepsfase van het WK voetbal in Rusland: Engeland, Tunesië en Panama. Een haalbare kaart voor de Belgen en normaal ook voor de Three Lions. Dat denken ze ook in de Britse pers.

LEES OOK: Alweer droomloting voor Rode Duivels op het WK: topaffiche tegen Engeland en twee haalbare kaarten

“Gareth Southgate’s team werd door Diego Maradona in Groep G geplaatst, met een relatief beperkt aantal reiskilometers en een vrij gemakkelijke taak om door te stoten door naar de laatste zestien”, klinkt het in de Daily Mail. Opmerkelijk aangezien er in de groep vrij veel kilometers afgelegd moeten worden: 2.890 extra kilometers om precies te zijn want de Duivels verblijven in Moskou.

“België blijft een sterke tegenstander en Engeland zal erg goed voor de dag moeten komen om het team van Roberto Martinez te verslaan want ze staan vijfde op de FIFA-ranglijst. Tunesië en Panama zouden echter geen onoverbrugbare horden mogen vormen voor Southgate’s spelers, ook al verloren ze op het EK verrassend van IJsland. De Three Lions spelen tegen het gedecoreerde België in Kalinigrad tijdens hun laatste groepswedstrijd.”

“Het kon veel erger”

Mail-columnist Ian Herbert ziet kansen voor de Engelsen. “Historisch gezien konden we geen betere loting hebben. Slechts één keer is een van onze drie tegenstanders erin geslaagd om Engeland te verslaan: de Rode Duivels in 1936. Toen werd het in Rotterdam 3-2 tijdens een oefeninterland. België is een iets grotere uitdaging dan toen. Vijfde op de FIFA-ranglijst en al vijftien wedstrijden ongeslagen na een 2-0 nederlaag tegen Spanje”, aldus Herbert.

“Bondscoach Martinez kent Engeland ook heel goed”, weet de columnist. “Bovendien kunnen spelers als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois een tegenstander nachtmerries bezorgen. Maar het kon dus allemaal veel erger. Martinez stond niet bepaald bekend als een sterke defensieve coach bij Everton en België kreeg drie goals tegen in wedstrijden tegen Rusland en Mexico.”

Herbert verwees ook nog eens naar de WK-overwinning van Engeland tegen de Rode Duivels in de zestiende finales van het WK in 1990.

Foto: Photo News

”Eindelijk eens geluk”

“Engeland kon zich geen betere groep wensen”, lezen we bij de Daily Mirror. “Tunesië, Panama en België. Eindelijk eens geluk voor de Engelsen en het reizen in Groep G valt best mee. Gareth Southgate treft dan ook nog eens eerst Tunesië en Panama. Dus de moeilijkste wedstrijd is pas de laatste en tegen dan… Het ziet er goed uit voor Engeland.”

Ook bij de Mirror wordt gekeken naar de historische balans van Engeland tegen de Rode Duivels. “Hun enige verlies in 23 wedstrijden tegen België is al geleden van 1936 en we herinneren de zege op het WK van 1990 als hoogtepunt.”

De Britse krant sprak ook met Barry Orr van gokkantoor Betfair. “Engeland is de grootste stijger als we kijken naar de kansen op de wereldtitel. Ze stonden 25 tegen 1 en nu nog maar 16 tegen 1”. Ter info: de Rode Duivels staan 12 tegen 1. Daarmee moeten ze enkel Argentinië (8/1), Spanje (7,5/1), Frankrijk (6/1) en Brazilië/Duitsland (5/1) voorlaten.

“Niet tegen een topfavoriet”

Ook bij The Sun spreken ze van een “erg goede loting” voor de Engelsen. Ze focussen echter iets meer op de twee kleine landen in de groep: Tunesië en Panama. “Engeland zou al zeker moeten zijn van een plek bij de laatste zestien vooraleer ze tegen de Belgen moet spelen”, klinkt het. “De Rode Duivels van Roberto Martinez zijn één van de meest getalenteerde teams en zorgen voor een intrigerende clash tussen ploegmaats en rivalen uit de Premier League.”

Bij The Guardian waren ze vooral blij dat Engeland niet tegen “topfavorieten” als Brazilië, Frankrijk en Argentinië moet spelen. “Engeland zit in een groep die er op papier vrij makkelijk uitziet. België moet de Three Lions wel een waardige test bezorgen gezien de sterkte van hun kern met spelers als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Maar Engeland had dus ook in een groep met Frankrijk, Argentinië, Brazilië of Duitsland kunnen zitten”, klinkt het.

“De laatste groepswedstrijd tegen België zal er waarschijnlijk eentje zijn om de groepswinnaar te bepalen”, aldus de BBC. “Dit zal duidelijk de moeilijkste test worden voor Southgate. Martinez heeft een uitgebreide kennis over de Premier League van zijn tijd bij Wigan en Everton, terwijl hun spelers enorm veel ervaring hebben op het hoogste niveau. Vooral De Bruyne en Hazard zijn twee geweldige voetballers.”

De opener van de Daily Star.

“Presteren op het hoogste niveau”

“De Gouden Generatie van België trekt naar Rusland na een geweldige kwalificatiecampagne waarin de Belgen negen van hun tien wedstrijden wonnen”, lezen we bij Sky Sports. “Romelu Lukaku van Man United was de topscorer met liefst elf doelpunten, en is samen met Eden Hazard en Dries Mertens een kernspeler in de Belgische aanval.”

“Achteraan staat er een stevige defensie die gebouwd is rond Tottenham-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen en Chelsea-doelman Thibaut Courtois. Bondscoach Martinez kent de Engelse spelers zeer goed maar hij zal ervoor moeten zorgen dat de Belgen het beter doen op de grote momenten. Denk maar aan hun teleurstelling op het voorbije EK na een nederlaag tegen Wales in de kwartfinales.”

“Het wordt een lastige wedstrijd tegen de Belgen”, stelt men bij de Daily Star. “De laatste groepswedstrijd gaat bepalen wie de groep wint en een makkelijker parcours krijgt tijdens de rest van het toernooi. Maar Engeland heeft nog nooit op een groot toernooi verloren van de Belgen.”

LEES OOK: Wat als… de Rode Duivels de groepsfase overleven?