Broer van Messi gezocht door Argentijnse politie nadat bloed en wapen in zijn boot werden gevonden

Matias Messi, de broer van stervoetballer Lionel Messi, zit in nauwe schoentjes. De 35-jarige Argentijn wordt gezocht door de politie nadat er bloed en een pistool op zijn boot werden gevonden.

Er werd donderdag vreemd opgekeken toen Matias Messi met zijn boot de haven van de private visclub vlakbij zijn huis in Argentinië bereikte. Het gezicht van de oudere broer van de topvoetballer van FC Barcelona zat onder het bloed. “Het resultaat van een ongeval toen ik een zandbak raakte met mijn boot”, verklaarde hij aan de plaatselijke veiligheidsagent.

Maar de politie onderzocht even later de boot, die vol bloed lag, en vond een pistool. Toen de inspecteurs Matias Messi wilden ondervragen, was hij verdwenen. De politie zou volgens de Argentijnse pers nu op zoek zijn naar de man. In een officieel statement ontkent de familie van Messi dat Matias een wapen aan boord zou hebben gehad van zijn boot en stelt ze dat hij momenteel in het ziekenhuis ligt. “Hij heeft verschillende verwondingen opgelopen - een gebroken kaak en snijwonden aan zijn gezicht - nadat hij met zijn hoofd tegen een windscherm knalde toen zijn boot op een zandbank botste.”

Het is niet de eerste keer dat de oudere broer van Messi in aanraking komt met het gerecht. Vorig jaar werd hij betrapt met een wapen in zijn auto en hij liep ook al veroordelingen op voor drank- en drugsmisbruik.