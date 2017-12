COLUMN. Dijkshoorn: “België moet Victor Beugels aanstellen als bondscoach. Die zet dode dieren op”

Deze week is het voetbal gered. Ons voetbal, ons lieve oude goede voetbal is gered uit de klauwen van het grootkapitaal. Uit de handen gerukt van PlayStation spelende profs van 17 jaar met evenveel miljoenen op de bankrekening. Het voetbal is weer van ons, het lompenproletariaat, de arbeiders, de mannen en vrouwen die voor dag en dauw hun grijze jassen aandoen en zich een dag lang laten afbekken op het werk. Voetbalarbeiders, het is een heuglijke dag. Ik heb een droom! Ik heb een droom dat op een dag wij allemaal een Luc Bosmans zullen zijn!

Ja, ik ben werkelijk in alle staten van euforie. Het voetbal is net op tijd gered door een banketbakker uit Nekke. Ik weet helemaal niet of hij een banketbakker is en waar hij woont, maar het is zo heerlijk ...