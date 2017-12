Roma wint curieuze match zonder Nainggolan: videoref, vreemde penalty, héérlijke dribbel en gigantische misser

AS Roma heeft op de vijftiende speeldag in de Serie A de drie punten thuis kunnen houden. De Giallorossi speelden zonder Radja Nainggolan maar wonnen vrij makkelijk met 3-1 van SPAL. Edin Dzeko, Kevin Strootman en Lorenzo Pellegrini scoorden voor de Romeinen, Federico Viviani kon vanaf de stip milderen voor de promovendus. Al deed hij dat op een opmerkelijke manier. Viviani scoorde zijn eerste elfmeter maar moest die hernemen. Dan miste hij een panenka maar in de rebound kon hij toch scoren... Een van enkele curieuze fases in deze match.

SPAL kwam al vroeg met tien te staan na een rode kaart voor kapitein Felipe. Die had Dzeko neergehaald op weg naar doel. Eerst kreeg de verdediger nog geel, maar na het bekijken van de beelden rood. Al bij al toch licht...

Gele kaart Felipe ?? VAR ?? Rode kaart Felipe! ??



Juiste beslissing? ?? #RomaSPAL pic.twitter.com/9N5eg9W4ax — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 december 2017

De 1-0 van Dzeko:

De 2-0 van Strootman:

De 3-0 van Pellegrini:

En daar is het derde doelpunt! Pellegrini met z'n eerste van het seizoen! ?? #RomaSPAL pic.twitter.com/0m2080MDw5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 december 2017

De vreemde penalty van Viviani:

? Penalty Viviani

? Panenka Viviani

? Rebound Viviani



3-1! #RomaSPAL pic.twitter.com/gqjNbOOqgg — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 december 2017

In het slot miste Roma-speler Gerson nog een unieke kans op de 4-1:

En dan was er ook nog de geweldige dribbel van Alessandro Florenzi: