COMMENTAAR. Van beuken in de groepsfase naar einde in de kwartfinale

In het pompeuze Kremlin werd ons land gekoppeld aan Engeland, Tunesië en Panama. Kan het mooier? Bondscoach Roberto Martinez zal de tegenstanders wel oppompen tot kandidaat-wereldkampioenen, maar met in de tweede ronde Polen, Senegal, Colombia of Japan als tegenstander zijn de kwartfinales een must. Daar wacht dan wereldkampioen Duitsland of Brazilië. Het slechte nieuws: het WK is voor de Belgen dan wellicht al voorbij nog voor het écht begon.