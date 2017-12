De terugkeer van Mitrogoal bij Anderlecht? Aleksandar Mitrovic wil via zijn ex-club naar het WK

Aleksandar Mitrovic (23) werpt zichzelf op als potentiële versterking voor Anderlecht. Een maand geleden leek een terugkeer van de ex-spits nog onmogelijk wegens te duur en Turkse interesse, maar met het oog op het WK met Servië wil Mitrogoal naar een club waar hij zeker speelt.

Bij zijn Engelse ploeg Newcastle speelde Mitrovic dit seizoen nog maar zes matchen waarvan vijf keer als invaller. In 255 minuten scoorde hij wel twee keer, maar de Serviër begint te beseffen dat hij zijn WK op het spel zet als hij straks niet meer speelminuten verzamelt.

Aanvankelijk wilde Newcastle alleen meewerken aan een verkoop en zijn investering van 18 miljoen grotendeels terugwinnen. Er was Russische en Turkse interesse (van Fenerbahçe), maar de speler ziet dat niet meteen zitten. Hij dringt nu aan op een verhuur en is een retour naar Anderlecht niet ongenegen. Er is altijd een goed contact gebleven met RSCA.

Maar of Anderlecht zijn comeback overweegt, is een andere vraag. Paars-wit mikte eerder op de aankoop van Richmond Boakye van Rode Ster en zo’n uitleenbeurt wordt ook niet simpel. Newcastle zal sowieso een zware – voor Anderlecht onbetaalbare – aankoopoptie in het huurcontract willen.